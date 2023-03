Ta technologia odmieni firmy. Rynek wart 800 mld dolarów

Prognozy analityków wskazują, że do 2024 r. wartość rynku metaverse będzie sięgać 800 mld dolarów – wynika z raportu Deloitte Tech Trends 2023.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Raport wskazuje na główne trendy w branży technologicznej, które będą miały wpływ na rozwój firm w nadchodzących latach.

W bliskiej przyszłości wykorzystanie VR w codziennej działalności przedsiębiorstw stanie się dużo bardziej popularne

Jednym z nich jest rozwój tzw. wirtualnego świata. Autorzy opracowania jako potencjalne korzyści jego wdrożenia wskazują m.in. redukcję kosztów prac projektowych czy zwiększenie zaangażowania konsumentów. Podkreślają jednak, iż metaverse nie powinno być postrzegane jako alternatywa dla osobistych doświadczeń konsumenckich, a bardziej zaawansowany kanał dotarcia do potencjalnego klienta.

"W bliskiej przyszłości wykorzystanie technologii VR w codziennej działalności przedsiębiorstw stanie się dużo bardziej popularne. Już teraz część firm przeprowadza symulacje inwestycji za pośrednictwem takich platform, co pozwala im na zwiększenie efektywności procesów" - ocenił cytowany w raporcie partner, lider Customer, Strategy & Design Deloitte Wiesław Kotecki.

Sztuczna inteligencja pozostanie kluczową technologią w przyszłości

Kolejnym istotnym trendem - zdaniem ekspertów - jest rozwój sztucznej inteligencji oraz stojące za tym wyzwania. Jak przekazano, 73 proc. przedsiębiorców biorących udział w trzeciej edycji badania Deloitte "State of AI in the Enterprise" stwierdziło, że zastosowanie AI stanowi kluczowy element sukcesu ich przedsiębiorstwa.

Zauważono przy tym, że chociaż korzyści wynikające z wykorzystania AI są "powszechnie znane i co do zasady akceptowane", tak problemem jest kwestia zaufania do technologii. Jak stwierdzono, w miarę wzrostu poziomu skomplikowania wykonywanych przez AI zadań, wielu pracowników i konsumentów może mieć kłopot z pojmowaniem i akceptowaniem roli sztucznej inteligencji w życiu prywatnym oraz zawodowym. Jednym z rozwiązań, pozwalających ograniczyć poczucie niepokoju wśród kadry pracowniczej jest przyjęcie efektywnej strategii wdrożenia AI i jej odpowiednia komunikacja.

Zwrócono również uwagę na rozwój tzw. metacloud, czyli usługi polegającej na utworzeniu "głównej chmury", która pozwala dostęp do usług takich jak przechowywanie danych, uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja. Według autorów raportu, blisko co dziewiąte przedsiębiorstwo korzysta z przynajmniej dwóch platform oferujących rozwiązania chmurowe, a co czwarte z minimum pięciu. Unifikacja tych systemów w ramach metacloud - w opinii ekspertów - pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa oraz optymalizację wykorzystywanych narzędzi chmurowych i zmniejszenie kosztów.