Tajlandia kolejnym krajem pracującym nad własnym podatkiem cyfrowym

Tajlandia przedstawiła propozycję przepisów nakładających na zagraniczne firmy technologiczne, takie jak Amazon, Apple, Facebook i Google, 7-proc. podatek VAT od dochodów ze sprzedaży usług cyfrowych w kraju. Podobne regulacje przyjęła wcześniej Indonezja.

Projekt przepisów, które muszą zostać jeszcze przegłosowane przez cały parlament Tajlandii, zakłada, że zagraniczne firmy technologiczne i platformy internetowe zarabiające na sprzedaży usług cyfrowych w Tajlandii ponad 1,8 mln baht rocznie (ok. 57,43 tys. dolarów) będą musiały odprowadzać od swoich dochodów 7-proc. VAT. Rząd w Bangkoku szacuje, że nowy podatek przyniesie do budżetu państwa ok. 3 mld baht (95,7 mln dolarów) rocznie.

"Wszystkie rodzime firmy muszą odprowadzać w Tajlandii podatek VAT. To niesprawiedliwe, że zagraniczne tego nie robią" - powiedziała agencji Reutera rzeczniczka rządu Ratchada Thanadirek.

Tajlandia jest kolejnym krajem Azji Południowo-Wschodniej, który zdecydował się na opodatkowanie gigantów internetowych. W ubiegłym miesiącu podatek od produktów i usług cyfrowych wprowadziła Indonezja - ma on zacząć obowiązywać od lipca tego roku. Nad podobnymi przepisami pracują również Filipiny.

Jak zauważają ekonomiści, pandemia Covid-19 przyspieszyła działania światowych rządów odnośnie nałożenia daniny cyfrowej na wielkie firmy internetowe. Tym bardziej, że podczas kryzysu to właśnie te przedsiębiorstwa odnotowały największe przychody. Podatki cyfrowe spotykają się jednak z niezadowoleniem Stanów Zjednoczonych.

W ubiegłym tygodniu Waszyngton poinformował o wszczęciu postępowania wobec 10 gospodarek, w tym Unii Europejskiej i Indonezjii, ws. "nieuczciwych" podatków nakładanych na amerykańskie firmy. Administracja USA zagroziła państwom decydującym się na opodatkowanie przychodów gigantów internetowych odwetowymi taryfami celnymi lub innych sankcjami handlowymi.

Stany Zjednoczone chcą, żeby wspólne regulacje dotyczące podatku cyfrowego zostały wypracowane na podstawie umowy wynegocjowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W rozmowach w ramach OECD bierze co prawda dzisiaj udział niemal 140 państw, ale wiele z nich uważa te działania za zbyt opieszałe i woli samodzielnie opracować odpowiednie regulacje.