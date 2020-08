Tajwan chce blokady chińskich serwisów streamingowych

Tajwan chce już od przyszłego miesiąca zablokować chińskie serwisy streamingowe, takie jak iQiyi czy należąca do koncernu Tencent platforma WeTV, które do tej pory działały w tym kraju wykorzystując istniejące luki prawne - podaje w czwartek serwis Tech Crunch.

Według serwisu rząd Tajwanu obecnie prowadzi prace legislacyjne, które mogą już od przyszłego miesiąca pozwolić na skuteczne zablokowanie działania dwóch najpopularniejszych usług streamingowych z ChRL w tym kraju. Obie platformy do tej pory działały na Tajwanie z wykorzystaniem lokalnych pośredników.

Tajwańskie ministerstwo spraw gospodarczych poinformowało wcześniej w tym tygodniu, że lokalne firmy oraz osoby fizyczne będą objęte całkowitym zakazem świadczenia usług pośrednictwa w działalności spółek pochodzących z Chin kontynentalnych. Regulacje wprowadzające nowe zasady przez kolejne dwa tygodnie mają być przedmiotem konsultacji publicznych.

Tajwan obecnie liczy ok. 24 mln mieszkańców i jest regionem autonomicznym. Chiny postrzegają go jednak jako część swojego terytorium. Tech Crunch ocenia, że nowelizacja lokalnego prawa stanowi znak, że władze Tajwanu dołączają do szeregu innych krajów, które w ostatnim czasie przybrały bardziej zdecydowaną postawę względem chińskich firm.

Zdaniem resortu spraw gospodarczych Tajwanu, obie platformy działały na Tajwanie nielegalnie dzięki współpracy z podmiotami zarejestrowanymi w Hongkongu. Przedstawiciele administracji w Tajpej podkreślają, że blokada działalności biznesowej obu platform nie ma na celu odcięcia mieszkańców Tajwanu od treści na nich nadawanych. Tajwan jest demokratycznym krajem, a użytkownicy wciąż mogą korzystać z iQiyi i innych usług, dokonując transakcji transgranicznych - podkreślają tajwańscy urzędnicy.

Jeśli planowane przez rząd regulacje wejdą w życie z dniem trzeciego września, jak zapowiada Tajpej, firmy, które naruszą przepisy będą podlegały karze grzywny w wysokości wahającej się od 1,7 tys. dolarów do nawet 170 tys. dolarów.