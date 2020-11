Tajwan kupuje amerykańskie drony i przygotowuje się na możliwy atak Chin

Tajwan kupuje amerykańskie drony oraz inną broń o łącznej wartości 4,8 mld dol., która ma pomóc Tajpej przygotować się na możliwy atak ze strony Chin - informuje dziennik "Financial Times". Drony MQ-9B Sea Guardian są wykorzystywane m.in. w Iraku i Afganistanie.

Według ekspertów ds. obronności z USA zakup dronów i innych elementów uzbrojenia przez Tajwan to kluczowy element strategii odstraszania i przygotowań do odparcia ewentualnej inwazji ze strony chińskiej armii - znacznie silniejszej od wojsk tajwańskich. Władze ChRL uznają wyspę za zbuntowaną prowincję i nigdy nie wykluczyły interwencji militarnej względem niej.

Drony, które zakupi Tajpej, będą wyposażone w systemy kontroli, radarów oraz mapowania, które łącznie będą kosztowały ok. 600 mln dolarów - poinformował Pentagon.

"Financial Times" przypomina, że od 21 października do Kongresu USA trafił szereg wniosków dotyczących eksportu broni na Tajwan, obejmujących m.in. wyrzutnie pocisków do obrony wybrzeża Harpoon warte 2,3 mld dol., mobilny system artylerii HIMARS za 436 mln dol., a także pociski SLAM-ER kosztujące miliard dol. oraz sprzęt do działań rozpoznawczych przeznaczony dla myśliwców F-16 wart 367 mln dol.

Londyńska gazeta zauważa, iż ogłoszenie przez Pentagon zawarcia kontraktu z władzami Tajwanu na dostawę dronów oraz innego uzbrojenia w dzień wyborów prezydenckich podkreśla wsparcie, jakie Tajpej otrzymało od administracji walczącego o reelekcję prezydenta USA Donalda Trumpa. Według "FT" było ono najsilniejsze od 1979 roku.

Chiny uważają Tajwan za część swojego terytorium i grożą atakiem, jeśli władze wyspy nie zgodzą się na podporządkowanie Pekinowi. Eksperci ds. wojskowości twierdzą, że kupno amerykańskich dronów przez tajwańskie wojsko jeszcze bardziej rozgniewa Komunistyczną Partię Chin, bo urządzenia te mogą być wykorzystywane zarówno do celów zwiadowczych, jak i ofensywnych (po ewentualnym uzbrojeniu). Mogłyby zatem posłużyć m.in. do ataku na chińskie okręty w pobliżu wybrzeży Tajwanu.

Ministerstwo obrony w Tajpej poinformowało, że osiem chińskich samolotów bojowych naruszyło w poniedziałek tajwańską obronnościową strefę buforową.