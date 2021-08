Tajwan ma problem i pomysł. Jak zatrzymać drenaż mózgów?

W ciągu najbliższej dekady władze Tajwanu i tamtejsze przedsiębiorstwa chcą zainwestować przeszło 300 milionów dolarów w studia doktoranckie kształcące specjalistów w obszarze produkcji półprzewodników. Celem jest wzmocnienie strategicznej gałęzi gospodarki i powstrzymanie drenażu mózgów. Inżynierowie, specjaliści w tej dziedzinie, są dziś na wagę złota.

W kwietniu bieżącego roku tajwański rząd poprosił krajowe i zagraniczne agencje pracy oraz headhunterów, by ci usunęli wszystkie oferty pracy na kontynencie.Chińskie przedsiębiorstwa poszukują zagranicznych pracowników nie tylko ze względu na ich wiedzę i umiejętności, ale także z powodu braku odpowiednich zasobów ludzkich na miejscu. Szacuje się, że w przyszłym roku chińska gospodarka potrzebować będzie dodatkowo 230 tys. inżynierów z szeroko rozumianej branży mikroelektronicznej.Z kolei na Tajwanie braki inżynierów spowodowane są nie tylko drenażem mózgów do Chin, ale także wcześniejszą polityką rządu. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku ministerstwo oświaty uznało, że krajowe uczelnie techniczne dostarczają zbyt wielu inżynierów, zwłaszcza tych z doktoratami, by mógł wchłonąć ich rynek pracy. W efekcie między rokiem 2010 a 2020 liczba absolwentów uczelni technicznych spadła z 23,3 tys. do 17 tys.Doświadczenie Tajwanu może stanowić ważny punkt odniesienia dla polskich uczelni, pokazując w jaki sposób światy przemysłu i nauki mogą kooperować ze sobą, aby kształcić ekspertów branży przyszłości.