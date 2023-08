Tajwan: podczas testu rakieta Patriot eksplodowała przed osiągnięciem celu

Amerykańska rakieta Patriot MIM-104F (PAC-3), którą wystrzelono podczas testów, eksplodowała przed osiągnięciem celu – podaje tajwański portal Taipei Times w środę. Doniesienia lokalnych mediów potwierdził szef sztabu wojsk lotniczych Tsao Chin-Ping.

Do zdarzenia doszło we wtorek w bazie wojskowej Jiupeng w południowej części Tajwanu podczas przeprowadzanych co dwa lata testów odpalania rakiet.

Jak donoszą lokalne media, był to pierwszy przypadek przedwczesnej eksplozji pocisku MIM-104F Patriot PAC-3 zakupionego przez tajwański resort obrony od Stanów Zjednoczonych.

Pociski PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) są przeznaczone do zwalczania celów bezpośrednim trafieniem (hit-to-kill).

Generał Tsao powiedział we środę, że siły powietrzne i wiodąca wojskowa jednostka badawcza, Chungshan Institute of Science and Technology, nadal ustalają przyczyny eksplozji.