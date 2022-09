Tajwańska inwestycja zwiększy produkcję półprzewodników w USA

Tajwańska firma Global Wafers potwierdziła w oficjalnym komunikacie, że w listopadzie rozpocznie w Teksasie budowę nowej fabryki półprzewodników. Koszt inwestycji to ponad 5 miliardów dolarów

Dzięki uchwalonej kilka tygodni temu przez Stany Zjednoczone ustawie "Chips and Science Act" rząd amerykański otrzymał zezwolenie na powołanie specjalnego federalnego funduszu inwestycyjnego o wartości 52 miliardów dolarów. Środki te mogą zostać przeznaczone jako specjalne granty inwestycyjne dla firm, które zdecydują się na prowadzenie badań oraz rozpoczęcie produkcji półprzewodników.

Niezależnie od dotacji do samego projektu przygotowana została jeszcze jedna zachęta. Banki udzielające kredytów na potrzeby strategicznych inwestycji dla bezpieczeństwa państwa mogą liczyć na gwarancje rządowe do wysokości 24 miliardów dolarów. Jest to szczególnie ważne w tym momencie, gdy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, z powodu kolejnych podwyżek stóp procentowych przez Fed, znacząco wzrosły koszty pieniądza.

Dzięki zachętom przygotowanym przez rząd kolejna firma będzie w USA produkować półprzewodniki

Kolejnym zagranicznym podmiotem, który zamierza skorzystać na ułatwieniach oferowanych w Stanach Zjednoczonych, jest tajwański producent mikroprocesorów Global Wafers, który planuje, kosztem 5 miliardów dolarów, wybudować nową fabrykę. Rozpoczęcie, inwestycji zlokalizowanej w Teksasie zaplanowano na listopad 2022 roku. W ciągu dwóch lat powinna rozpocząć się produkcja miniaturowych 300-milimetrowych płytek krzemowych wykorzystywanych w półprzewodnikach.

- Mieliśmy propozycje z różnych krajów, dotyczące potencjalnej lokalizacji nowego zakładu, jednak zdecydowaliśmy się na Stany Zjednoczone. Tak zwana ustawa chipowa była oczywiście ważnym czynnikiem, ale nie jedynym - powiedziała cytowana w komunikacie prezes Doris Hsu.

Nie jest tajemnicą, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej rozważano Niemcy jako docelowe miejsce dla tej inwestycji. Przeważyło jednak wiele innych czynników. Mowa jest o zbliżeniu politycznym i ekonomicznym Tajwanu i Stanów Zjednoczonych.

Unia Europejska nie ma pomysłu na pozyskiwanie strategicznych inwestycji

Poza tym w Europie występują niepokojące zjawiska mogące skutkować w dłuższych okresach brakiem dostaw energii elektrycznej i niekontrolowanym wzrostem jej ceny. Nie ma także aktywnej polityki zachęt dla inwestorów spoza Unii Europejskiej.