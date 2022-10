Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. "To jedyny sposób"

Jak niestabilne otoczenie wpływa na gotowość firm do inwestowania w środki produkcji? Co motywuje je do zakupu maszyn? Z biznesem rozmawiamy o aktualnych trendach.

To kilka z wielu pytań, które zadaliśmy przedstawicielom polskiej branży obrabiarek oraz narzędziowej. Co teraz przede wszystkim motywuje firmy przemysłowe do zakupu maszyn?

- To inflacja. Inflacja w Polsce motywuje klientów do zakupu. Oni chcą zainwestować te pieniądze, by generować zyski. To dla nich jedyny sposób na uniknięcie skutków tej inflacji - usłyszeliśmy od Piotra Jakubowskiego, inżyniera ds. sprzedaży w Machine Tools International.

Zobacz efekt naszych rozmów z przedstawicielami czołowych producentów branży narzędziowej. Dalsza część tekstu pod materiałem wideo.

- Ciężko powiedzieć, co przyniosą następne miesiące. Nie wiemy, jak rynek się zachowa. Niektórzy klienci są bardzo sceptyczni. Nie wiedzą, czy odłożyć inwestycję na później. Nie wiedzą bowiem, czy nie będą potrzebować tych pieniędzy do utrzymania płynności finansowej swojej firmy - mówi Nina Janicka, współwłaścicielka firmy Metal Team.

Producenci narzędzi i maszyn dostrzegają trend i zwracają się w kierunku projektów związanych z automatyką i przyspieszeniem procesów optymalizujących parki maszynowe. Struktura zamówień zmienia się z zakupu nowych maszyn na ich modernizację.