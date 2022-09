Tak wygląda przyszłość przemysłu

Konkurs The Best of Industry 4.0 wchodzi końcową fazę. Warto już teraz poznać wszystkich nominowanych. Laureatów zaprezentujemy 4 października.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Konkurs to forum prezentacji najnowszych i najciekawszych technologii i trendów w polskim Przemyśle 4.0.

Robotyzacja, Internet rzeczy podporządkowany predykcji awarii i utrzymaniu ruchu, technologia VR i systemy zarządzania produkcją – rozwiązania z tych obszarów przeważają w wśród nominowanych i znalazły odbicie w gronie laureatów.

Wyróżnienia zostaną wręczone w trakcie uroczystej gali podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 (4-5 października 2022 r.) w ramach Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX (4-6 października 2022 r.). Wątek nowoczesności w przemyśle będzie obecny w czasie Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.). Wszystkie te spotkania odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Jury konkursu The Best of Industry 4.0, związanego z wdrażaniem cyfrowych rozwiązań w przemyśle, zakończyło pracę wybierając po 8 laureatów w każdej z dwóch kategorii. Warto jednak, w oczekiwaniu na zaprezentowanie zwycięzców, poznać nominowane rozwiązania techniczne i wdrożenia w fabrykach.

Przypomnijmy: konkurs objął dwie uzupełniające się kategorie. Pierwsza to zakład produkcyjny, który realizuje ideę fabryki przyszłości implementując technologie Przemysłu 4.0, a przeprowadzony proces cyfryzacji może stanowić wzór, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność i kreatywność.

W drugiej części konkursu rywalizowali producenci rozwiązań technologicznych (urządzenia, maszyny, instalacje, stanowiska i linie produkcyjne), które wprowadziły ich użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji.

W załącznikach opisy nominowanych kandydatów – w formule roboczej – takiej, z jaką zapoznali się jurorzy (tu – kategoria "Zakład produkcyjny", tu – kategoria "Technologia")

Nominowani w konkursie tworzą ciekawą panoramę nowoczesnego przemysłu

Wśród zgłoszonych do konkursu technologii znajdziemy pojedyncze innowacyjne rozwiązania techniczne wspierające prace nowoczesnej fabryki, ale także procesy szkoleń i komunikacji, czy kontakty z partnerami i kooperantami i kompleksowe rozwiązania (systemy zarządzania produkcją).

Wśród nominowanych zakładów produkcyjnych są zarówno potentaci - polskie fabryki światowych koncernów, jak i mniejsze, nawet rodzinne firmy o krajowym rodowodzie, które także – choć na inną skalę – realizują własne niekiedy ciekawe, dobrze przemyślane, elastycznie dostosowane do potrzeb i trudnych warunków zewnętrznych strategie cyfryzacji.

Skład jury (osobne zespoły dla każdej z kategorii) tworzą przedstawiciele nauki, instytucji, organizacji i firm wspierających inwestycje i rozwój technologiczny w przemyśle (Narodowe Centrum badań i Rozwoju, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, także praktycy biznesu, którzy technologie oceniali z punktu widzenia ich potencjalnych użytkowników.

Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród zaplanowano podczas uroczystej wieczornej gali 4 października 2022 r. w trakcie konferencji Nowy Przemysł 4.0. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach.

Gala laureatów, ale także zestaw wydarzeń związanych z nowoczesną produkcją

Równolegle z rozstrzygnięciem tej rywalizacji na Śląsku będą miały miejsce wydarzenia najważniejsze dla polskiego przemysłu, w których aktywny dział zadeklarowała już część jurorów i wielu z uczestników konkursu. Poza targami TOOLEX oraz konferencją Nowy Przemysł 4.0 w październiku odbędą się w MCK także Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.). Zapraszamy do zapoznania się z programami i do rejestracji udziału w tych wydarzeniach.