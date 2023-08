Takiego budynku jeszcze w Polsce nie było. Zaskakuje pod każdym względem

Trzy miesiące wystarczą firmie budowlanej, by postawić w Mysłowicach czterokondygnacyjny budynek z 29 już wykończonymi mieszkaniami. Koszt budowy? W okolicach rynkowej średniej, ale koszty użytkowania budynku biją tradycyjne budownictwo na głowę.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i nowoczesnych rozwiązań w gospodarowaniu mediami, stawiany w Mysłowicach budynek jest w znacznie mniejszym stopniu uzależniony od dostarczanych z zewnątrz mediów.

Tego typu budownictwo stało się szczególnie atrakcyjne nie tylko ze względu na koszty budowy, ale też niezwykle niskie koszty użytkowania budynku przez kolejne trzy dekady.

Budowane w zakładzie produkcyjnym moduły na plac budowy docierają już wykończone oraz wyposażone w duży sprzęt AGD czy też elementy tzw. białego montażu.

Budynek to wynik finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) projektu, który powstał w ramach przedsięwzięcia badawczego "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo", realizowanego dzięki środkom z Funduszy Europejskich - Programu Inteligentny Rozwój.

Celem ogłoszonego w roku 2020 postępowania pozostawało opracowanie ekologicznych technologii budowy szybkich w realizacji i tanich w utrzymaniu obiektów mieszkalnych.

Dzięki programowi zbudowane zostaną trzy obiekty: budynek jednorodzinny we Włocławku i dwa budynki o funkcji wielorodzinnej - budynek senioralny w Rumi i budynek społeczny w Mysłowicach.

Każde z tych trzech miast stało się partnerem strategicznym przedsięwzięcia, udostępniając teren pod budowę w pełni funkcjonalnego demonstratora technologii. Po zakończeniu prac miasto będzie właścicielem budynku, który posłuży mieszkańcom.

Dzięki panelom fotowoltaicznym i kolektorom solarnym dom będzie produkował więcej energii, niż zużyje

Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, podkreśla, że budynek społeczny postawiony w tym mieście będzie zaczątkiem rewitalizacji jednej z dzielnic i nie wyklucza, że mogą powstać kolejne tego typu obiekty.

Mniejsza zależność stawianego w Mysłowicach budynku od dostarczanych z zewnątrz mediów to wynik wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań z zakresu gospodarowania mediami. Dzięki panelom fotowoltaicznym i kolektorom solarnym, które pokryją większość dachu i południowej elewacji budynku, będzie on produkował więcej energii, niż zużyje.

Systemy zbierania deszczówki, która zostanie wykorzystana do nawadniania zielonego otoczenia inwestycji, a także system powtórnego wykorzystania wody z łazienek (tzw. ścieki szare), wydatnie zmniejszą zapotrzebowanie budynku na wodę z miejskiej sieci.

Budynek zyska innowacyjne centrale wentylacyjne z odzyskiem wilgoci oraz ze sprawnością odzysku ciepła na poziomie 95 proc., system ogrzewania i chłodzenia sufitowego, magazyn energii cieplnej i system odzyskiwania energii cieplnej ze zbiornika ścieków szarych. Elementy te zostaną powiązane z autorskim systemem BMS, służącym do zarządzania budynkiem.

Wszystko to powoduje, że tego typu budownictwo jest szczególnie atrakcyjne nie ze względu na same koszty budowy, co niezwykle niskie koszty użytkowania budynku przez kolejne trzy dekady.

Budowany w technologii modułów 3D budynek przyjeżdża na plac w gotowych elementach

Dom budowany jest w technologii modułów 3D, których w tym wypadku wykorzystano 56. W pełni wykończone - począwszy od instalacji i stolarki po meble kuchenne i wyposażenie łazienek - elementy struktury budynku przetransportowano na plac budowy, a potem zmontowano. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco skrócił się nie tylko czas budowy, ale również zredukowano ryzyka związane z przestojami spowodowanymi kolejnością wykonania prac przez poszczególne ekipy specjalistów czy utrzymywaniem się niesprzyjających warunków pogodowych.

W przypadku tego typu budownictwa ważne jest także to, że wyprodukowane w fabryce moduły pozwalają na dostarczanie gotowych budynków - bez potrzeby wykonania uciążliwych dla środowiska i otoczenia prac budowlanych charakterystycznych dla tradycyjnych metod wznoszenia obiektów. To szczególnie ważne w przypadku budynków stawianych w centrach miast.

Takie budownictwo pozwala zmniejszyć zużycie energii przez budynki

Według Eweliny Woźniak-Szpakiewicz, prezes DMDmodular p.s.a., lidera konsorcjum wybranego w przedsięwzięciu NCBR na wykonawcę budynku społecznego, budowa modułów w warunkach zakładu produkcyjnego pozwala utrzymać wysoką jakość wykonania i wykończenia modułów, które na plac budowy docierają już z pełnym wyposażeniem w duży sprzęt AGD czy elementy tzw. białego montażu - umywalki, muszle klozetowe, prysznice.

Mimo ceny budynku (na co wpływa ma zastosowanie nowoczesnych technologii poprawiających jego efektywność energetyczną), według Wojciecha Racięckiego, dyrektora Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR, trzeba stawiać na takie budownictwo, ponieważ bez drastycznego zmniejszenia zużycia energii przez budynki Polska nie będzie w stanie skutecznie przeprowadzić rewolucji energetycznej.

Szacuje się, że sektor budownictwa odpowiada za około 40 proc. globalnego zużycia energii oraz 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Dlatego musi dążyć do oszczędzania energii, zasobów naturalnych oraz zrównoważonej konsumpcji, a także wprowadzania ustandaryzowanych i efektywnych procesów produkcyjnych. Realizowane przez NCBR projekty efektywnych energetycznie budynków mają stworzyć swoisty benchmark dla kolejnych podobnych projektów w kraju.

- Jest to jedno z dwunastu realizowanych przez nas w tej chwili innowacyjnych przedsięwzięć w nowatorskiej formule zamówień przedkomercyjnych. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przygotowujemy realizację kolejnych kilkudziesięciu innowacyjnych projektów – powiedział Wojciech Racięcki.

To model pozwalający na podniesienie standardu w zasobie budynków socjalnych

Przedsięwzięcie "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo" finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet przedsięwzięcia to 54 mln złotych; to więcej niż początkowo planowano, ale - jak podkreśla Wojciech Racięcki - wybuch wojny na Ukrainie spowodował skokowe wzrosty cen niektórych materiałów i zmniejszoną dostępność innych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie ma wątpliwości, że rozwiązanie to jest gotowym modelem do wykorzystania w różnych lokalizacjach w Polsce i pozwala na podniesienie standardu dotychczas funkcjonującego w zasobie budynków socjalnych. Warunki konkursu sprawiają, że z wypracowanych rozwiązań mogą korzystać także inne firmy budowlane.

Budowany w Mysłowicach obiekt ukazuje przede wszystkim możliwości, jakie daje samorządom, ale także deweloperom budownictwo modułowe, wsparte nowoczesnymi technologiami z zakresu poprawy efektywności energetycznej.