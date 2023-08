Takiej oferty publicznej jeszcze w tym roku nie było. W grze nawet 30 mld dolarów

Brytyjski producent mikroprocesorów ARM złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku dokumenty w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej. Do sprzedaży mogą trafić akcje o wartości ponad 30 miliardów dolarów.

Brytyjski producent mikroprocesorów ARM złożył wszystkie dokumenty do Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku w sprawie przeprowadzenia IPO (Initial Public Offering), czyli pierwszej publicznej oferty nabycia papierów wartościowych spółki szerokiemu gronu inwestorów.

W tym przypadku oferującym jest japoński SoftBank, który nabył pakiet kontrolny spółki w 2016 roku. Przed rokiem prowadzone były negocjacje dotyczące sprzedaży spółki ARM amerykańskiemu gigantowi nowych technologii Nvidia. Jednak ze względów regulacyjnych, dotyczących koncentracji produkcji półprzewodników, amerykańskie organy zajmujące się konkurencją nie wyraziły zgody na przeprowadzenie tej transakcji.

Decyzję o ofercie publicznej akcji ARM podjęto po niepowodzeniu negocjacji z Nvidią

Dlatego podjęta została decyzja o przeprowadzeniu pierwszej emisji publicznej. Na ten moment nie jest znana liczba akcji, która zostanie zaoferowana oraz jaki będzie przedział cenowy. Wiele wskazuje na to, że SoftBank zachowa pakiet kontrolny i sprzeda tylko część posiadanych akcji.

Możliwa jest także emisja nowych akcji wówczas pozyskane środki trafią bezpośrednio do spółki i zostaną przeznaczone na prace nad nowymi technologiami dla potrzeb rozwoju telefonów komórkowych.

Wartość całej emisji akcji ARM szacowana jest na ponad 30 miliardów dolarów

Według analityków branży IT wycena całej spółki może obecnie przekraczać nawet 64 miliardy dolarów. Gdyby więc do sprzedaży trafiło około 30 procent akcji będących w posiadaniu SoftBanku oraz kolejnych kilkadziesiąt z nowej emisji to mielibyśmy do czynienia z największą ofertą rynkową w 2023 roku o wartości ponad 30 miliardów dolarów.

ARM jest prawdziwym monopolistą w produkcji półprzewodników dla całego rynku smartfonów. Procesory spółki, a także te wytwarzane na licencji, zapewniają zaawansowane przetwarzanie danych w 99 procentach telefonów produkowanych na świecie.

Według informacji podanych w komunikacie przez ARM, oferta publiczna akcji zostanie przeprowadzona jeszcze we wrześniu tego roku. Pierwsze notowania na Wall Street przewidziano w połowie października 2023 roku.