Tani pracownik przekłada się na technologiczne upośledzenie firm

Choć sytuacja rynkowa w Polsce nie jest zła, to nie sprzyja przełomom w przemyśle. Z badań sprzed trzech lat wynikało, że jest on blisko... Obecnie wiemy, że wdrożenia rozwiązań przemysłu 4.0 zwolniły, szczególnie tych z informatyki przemysłowej - mówi Stefan Życzkowski, współwłaściciel, przewodniczący rady strategicznej Astor.

W Polsce dobrze rozwinięta jest informatyka ogólna, powszechna, ale słabiej przemysłowa. Ona musi się karmić danymi pozyskiwanymi z działalności przemysłowej, lecz by takie dane zbierać, potrzebna jest automatyzacja i cyfryzacja - wskazuje Stefan Życzkowski, współwłaściciel, przewodniczący rady strategicznej Astor.

Z myślą o lepszym jutrze szefowie tych przedsiębiorstw, w których nie można jeszcze wdrożyć elementów przemysłu 4.0, powinni dziś - niedużym kosztem - gromadzić wszystkie możliwe dane procesowe i produkcyjne. Przydadzą się im za kilka lat, kiedy będą wdrażać algorytmy sztucznej inteligencji.

Stefan Życzkowski zwraca też uwagę, że opierając działalność biznesowa na niskich kosztach pracy, zwykle skazuje się firmę na technologiczne opóźnienie.

Rozmowa z ekspertem poprzedza i jest merytorycznym wkładem w konferencję Nowy Przemysł 4.0 (4-5 października 2022 r.) w ramach Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX (4-6 października 2022 r.). Wątek nowoczesności będzie też mocno obecny w czasie Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.). Wszystkie te spotkania odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Kiedy można mówić, że wdrożony już jest system przemysłu 4.0?

- Gdy są połączone dwa elementy, czyli określonego rodzaju innowacja techniczna ze zmianą wartości dodanej produkcji.

Innowacja, czyli co?

- Tworzymy ją na fundamencie rozwiązań dostępnych w grubym katalogu... To często kombinacja automatyzacji i robotyzacji z cyfrową obróbką danych.

Po jej wdrożeniu fabryka uzyskuje możliwość dokładania do produktu znacznie większej wartości. Albo zwiększa powtarzalność, albo dokładność, elastyczność lub skraca czas reakcji na potrzeby klientów. Wybór zależy od rodzaju produktu, jego skomplikowania, rynku, a więc także od przyjętej strategii przez zarząd lub właściciela.

Są proste miary wskazujące, że przedsiębiorstwo wdrożyło w mniejszym lub większym stopniu rozwiązania industry 4.0?

- Prostych miar nie ma. Zajmując się od ponad 30 lat automatyzacją w przemyśle i - mając ocenę zjawisk z różnych branż - doszedłem do wniosku, że warto usystematyzować pojęcia.

Na przykład: dlaczego jedno przedsiębiorstwo można uważać za nowoczesne technologicznie, a inne - nie oraz: jak je porównywać między sobą. Tak powstał w 2019 r., promowany przez naszą firmę, Indeks Technologiczny Astor (ITA).

Co on mierzy?

- Pokazuje, jaka jest relacja między budżetem płac, czyli wydatkami na siłę roboczą (ujętą w liczniku) a kapitałem technologicznym, tj. amortyzacją środków trwałych – budynków i maszyn (mianownik).

ITA jest cyfrą od 0 do 1000. Poziom „0”cechuje przedsiębiorstwo, w którym produkcja jest w pełni ręczna, a „1000” – że jest ona w pełni zautomatyzowana.

Jakie wnioski praktyczne płyną z ITA?

- Poziom ITA wyższy niż 20 wskazuje na prawdopodobieństwo większej efektywności produkcji i większej możliwość wypracowywania zysku, a zatem również możliwości dalszego inwestowania w rozwój. ITA jest też miarą pozwalającą inwestorom szacować potencjał technologiczny firmy.

Z kolei firmy z mniejszym niż 10 poziomem ITA słabo rokują, by gonić konkurencję, czołówkę technologiczną w ich branży. Dlatego że wydaje 10 razy więcej środków finansowych na płace ludzi, niż na narzędzia pracy.

Firmy z wyższym ITA oszczędzają może na płacy pracowników?

- Nie, ponieważ mają także możliwość oferowania wyższych zarobków tym, którzy są zarazem lepiej „uzbrojeni” - wynika z naszych badań. Niemal zawsze budują system wspierający dzielenie się efektami ekonomicznymi inwestycji z pracownikami, w duchu wygrana-wygrana (win-win). Tak robi się na Zachodzie.

Chętnie przytaczam przykład z naszych badań. Rodzimy producent mebli zainwestował w zakup siedmiu robotów przemysłowych. Podniósł dzięki temu efektywność produkcji, rozwinął sprzedaż i osiągnął taki zysk, że mógł zwiększyć skalę produkcji i zatrudnić 300 dodatkowych osób.

Czy ITA mierzy też poziom wdrożeń przemysłu 4.0?

- Wprost nie. Pomaga natomiast zarządowi przedsiębiorstwa śledzić stopień jego zautomatyzowania, modernizowania lub unowocześnienia w stosunku do poprzednich okresów, a w ten sposób - uchwycić tendencję w ciągu kilku lat.

Na tej podstawie zarząd może określić, jaka będzie struktura budżetu płac i amortyzacji za 5 lat, co - w dużym stopniu - wytyczy strategię rozwoju firmy.

Pracownika trzeba docenić

Czy prawdziwa jest teza, że najważniejsze w rozwoju przemysłu jest wprowadzanie nowoczesnej technologii i rozwiązań organizacyjnych, a niekoniecznie skupianie się na industry 4.0?

- Najważniejszą i fundamentalną sprawą pozostaje to, żeby rozwój przemysłu czy rewolucja przemysłowa szła w parze z rozwojem ludzi. Dlatego kolejną ważną sprawą jest docenianie pracowników. Nie przez klepanie ich po ramieniu, lecz udostępnianie im dobrych narzędzi, które pomogą im być bardziej efektywnymi, a co za tym idzie – pozwolą wytworzyć więcej w krótszym czasie. Wtedy przestaniemy się dziwić, dlaczego na Zachodzie ludzie więcej zarabiają i dlaczego...

A dlaczego tak nie możemy?

- Ponieważ nadal nie rozwijamy się w sposób intensywny, wykorzystując w większym stopniu technologie, lecz ekstensywnie, stawiając na pracę silnie zmotywowanych, dobrych, ale i tanich pracowników.

Ma to też związek z niższymi kosztami pracy w Polsce, co nie wymusza wdrażania rozwiązań np. przemysłu 4.0. Dochodzi do tego słaba złotówka, towary znajdują łatwo nabywców za granicą.

W sumie słowo „tani pracownik” jest bolące dla wielu z nas i niemal degradujące, ale takie są fakty.

Chciałaby dusza do raju…

- Tak, lecz u nas jest nadal niższy poziom „umaszynowienia” i wyposażenia pracowników w nowoczesne narzędzia, co skutkuje też niższą wydajnością. W 2020 r. na 10 tys. pracowników przypadały w Polsce 42 roboty przemysłowe, co – według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego – plasowało nas na 16. miejscu wśród 25 krajów.

Wystarczy też porównać wydajność Polaków pracujących w kraju w zakładach zachodnich korporacji i w firmach z polskim kapitałem. W tych pierwszych wskaźnik ITA jest zwykle wyższy niż w drugich, zatrudnieni tam mają też możliwość wyjazdu, ujrzenia fabryki za granicą i inspiracji. Z kolei pracownicy w firmach z polskim właścicielem - mówiąc oczywiście syntetycznie - żyją w pewnym zamknięciu, brakuje im możliwości podglądania najlepszych konkurentów i kopiowania zachowań. W sumie wychodzi, że pracują mniej efektywnie.

Czy symbolem industry 4.0 jest cyfryzacja procesów produkcyjnych?

- Tak. A nawet więcej - to cyfrowa transformacja.

W Polsce mamy wiele sektorów gospodarki dobrze zinformatyzowanych, ba!, mamy wielu informatyków i firmy świadczące usługi informatyzacji. Powinno być blisko do industry 4.0.

- Trzeba jednak rozróżnić dwa pojęcia: informatyki ogólnej, powszechnej i przemysłowej. Ta pierwsza jest dobrze rozwinięta w Polsce, ale druga - już niekoniecznie.

Informatyka przemysłowa musi się karmić danymi pozyskiwanymi z działalności przemysłowej, czyli ze stanowisk, gniazd i linii produkcyjnych. By takie dane zbierać, potrzebna jest automatyzacja i cyfryzacja. A to są podstawowe elementy systemu przemysłu 4.0.

Aż pragnę nieco optymizmu... Coś pozytywnego się dzieje?

- Dzieje się wiele. Dlatego ostrożnie mogę mówić, że coraz większej liczbie przedsiębiorstw już nie wystarcza poprzestawanie na informatyzowaniu księgowości i marketingu. Wdrażają one informatykę do procesów zarządzania produkcją i zarządzania danymi z produkcji.

Postępuje wdrażanie robotów przemysłowych, a przecież robotyzacja i automatyzacja równają się wzrost efektywności pracy, bo operator plus robot może zastąpić dwóch pracowników lub więcej. W dobie niedoboru pracowników roboty pozwalają też uzupełnić, wypełnić miejsca, gdzie ich po prostu nie ma... Takie są fakty, choć pokutuje mit (z którym walczymy), że roboty zabierają ludziom pracę. Nie zabierają, skoro przedsiębiorca nie znajduje pracownika.

Ale dodajmy od razu: nadal występuje u nas duża luka we wdrożeniach i robotów, i informatyki przemysłowej porównaniu z wieloma krajami zachodnimi. Budżety polskich firm na tę informatykę są średnio kilkakrotnie niższe niż na tam.

Bo nadal się nie wierzy, że taka inwestycja jest opłacalna i konieczna, czy po prostu, są pilniejsze wydatki?

- Nie krytykuję polskich firm. One liczą średnio 30 lat, czyli są co najmniej dwukrotnie młodsze od zachodnich. Znajdują się zatem na innym etapie rozwoju, a także akumulacji kapitału. W efekcie nadal są „na dorobku” - i cierpią na syndrom krótkiej kołdry. Dochodzi do tego wspomniany brak wystarczających bodźców do rozwoju technologicznego.

Ale polskie firm powinny myśleć o tym, jak się wydostać z tej sytuacji. Inwestować w rozwój technologiczny, także w elementy z nurtu przemysłu 4.0. Choćby dlatego, że płace rosną z roku na rok, a pracowników brakuje - z powodu niekorzystnych zmian demograficznych.

Przydałaby się pomoc publiczna.

- Oczywiście, taką drogą kroczyły i kroczą kraje zachodnie. Na przykład we Włoszech inwestujący w robotyzację i automatyzację może odliczyć od przychodu od 20 do 40 proc. wartości inwestycji. Ponadto rządy wspierają rozwój industry 4.0 bezpośrednio lub pośrednio na inne sposoby - np. pomagając start-upom i jednostkom naukowo-badawczym.

A u nas?

- W systemie podatkowym tzw. Polskiego Ładu pojawiła się kusząca ulga na robotyzację - do 50 proc. kosztów inwestycji. Miała być rozszerzona na inwestycje przemysł 4.0. Niestety, stosowna ustawa ciągle nie jest wdrożona, brakuje rozporządzeń wykonawczych.

Z dostępnych mi informacji wynika, że rozwiązania pomocowe były okrawane i efekty ekonomiczne są słabo motywujące.

Pandemia i wojna nie pomagają wdrażać przemysłu 4.0

Czy widać inne przeszkody? Astor trzy lata temu opracował analizę pod znamiennym tytułem: „Inżynierowie Przemysłu 4.0 (nie)gotowi do zmian?” Tytuł sugerował, że sfera mentalna pozostawia sporo do życzenia.

- W naszym zamyśle tytuł miał sugerować, że bardzo istotne jest przygotowanie mentalne kadry inżynieryjnej do wyzwań rewolucji przemysłu 4.0. Optymistyczne wnioski, jakie płyną z naszego raportu są takie, że ludzie chcą się rozwijać. Dla inżynierów to motywacja do pracy.

W mojej ocenie rozwój - czyli nabywanie kompetencji i miękkich i zapoznawanie się z technologicznymi nowinkami, jest tożsamy z gotowością do zmiany. Często powtarzamy, że gdzie technologia spotyka człowieka, tam realizuje się rozwój.

Jak nowe wydarzenia w otoczeniu gospodarczym - pandemia, wojna na Ukrainie - wpływają na polską rewolucję przemysłową?

- Niestety, niekorzystnie. Bardzo trudno zarządza się strategią rozwoju, gdy zwiększa się czynnik niepewności, a maleją czynniki przewidywalności i stabilizacji. Firmy skupiają się więc na zarządzaniu krótkookresowym i na rozwiązywaniu bieżących, nowych problemów, choćby z zapewnieniem rytmicznych dostaw komponentów czy ucieczką przed inflacją.

Choć sytuacja rynkowa w Polsce nie jest zła, nie sprzyja przełomom w przemyśle. Z naszych badań sprzed trzech lat wynikało, że jest on blisko. Obecnie wiemy, że wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 zwolniły, szczególnie tych z zakresu informatyki przemysłowej. Ciągle zbyt mała jest liczba firm świadczących usługi wdrażania industry 4.0, a te działające też nie są w najlepszej kondycji finansowej, bo niekiedy w gorszej niż 2 lata temu.

Czy firmy, które wprowadziły elementy przemysłu 4.0 też mają słabe wyniki i są rozczarowane efektami inwestycji?

- Nie. Te kilkanaście fabryk, w których pomagaliśmy wdrażać technologie cyfrowe, osiąga świetne efekty ekonomiczne. Z pewnością znacznie wyższe niż średnie w branży.

Mało o tym słychać.

- Bo te firmy, co można im uznać za minus, nie bardzo chcą się dzielić doświadczeniami. Osiągnęły przewagę konkurencyjną i rynkową, którą chcą jak najdłużej ją utrzymać.

Wszystkim się udała „przygoda” z przemysłem 4.0?

- Nie, aczkolwiek to bardzo rzadkie przypadki i wynikające z różnych powodów.

Co w tym trudnych czasach radziłby pan szefom firm, którzy nie mogą jeszcze wdrożyć industry 4.0?

- Z myślą o lepszym jutrze powinni dziś niedużym kosztem gromadzić wszystkie możliwe dane procesowe i produkcyjne. Nawet jeżeli teraz wydaje się to bezcelowe, to za 3-5 lat z pewnością się im one przydadzą, kiedy będą wdrażać algorytmy sztucznej inteligencji. Bo te karmią się przecież danymi. Jeżeli ich nie będzie z procesu produkcyjnego, to efekty analiz będą słabe lub żadne.

Kiedyś przekonaliśmy zarząd Wodociągów Miasta Krakowa, aby gromadziły dane, choć wydawało się to bzdurne. A dziś, dzięki sztucznej inteligencji, którą tam zaaplikowaliśmy na fundamencie przemysłu 4.0, korzystając z bazy historycznych danych, Wodociągi potrafią zaoszczędzić rocznie 1 mln zł na energii elektrycznej... Tylko dzięki digitalizacji, umysłowi ludzkiemu i komputerom.

Czy rozwiązania z kręgu przemysłu 4.0 mają rację bytu w innych sektorach - poza przemysłem?

- Oczywiście, np. w logistyce.

Jaką rolę na rzecz popularyzacji industry 4.0 - w pana ocenie - pełni Astor?

- Pomagamy wdrażać te rozwiązania, ale także popularyzować wiedzę o takiej transformacji przemysłu. Jesteśmy hubem, który - dzięki dofinansowaniom rządowym - zorganizował w Krakowie demonstracyjną Fabrykę Przyszłości - centrum edukacji i kreacji cyfrowej. Zachęcamy wszystkich, którym brakuje wiedzy w tej materii, co i jak robić, d0 wizyt i pozyskiwania wiedzy.

Fabrykę od początku jej istnienia, a miną wkrótce dwa lata, odwiedziło 7,5 tys. osób. Do końca tego roku będzie ich pewnie 10 tys.

