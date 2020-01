Tańsza wersja iPhone'a trafi do produkcji w lutym; premiera w marcu

Podwykonawcy amerykańskiego koncernu Apple rozpoczną produkcję tańszej wersji iPhone'a w lutym - podała w środę agencja Bloomberga powołując się na źródła bliskie sprawie. Oficjalna premiera urządzenia ma się odbyć w marcu.

Produkcja budżetowej wersji smartfona Apple'a będzie podzielona między trzy podmioty: Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp. i Wistron Corp.

Będzie to pierwszy tańszy model iPhone'a od czasu iPhone'a SE z 2016 roku. Według Bloomberga urządzenie będzie podobne do iPhone'a 8 z 2017 roku i tak jak on wyposażone zostanie w ekran o przekątnej 4,7 cala. Model iPhone 8 jest nadal dostępny na rynku i kosztuje w oficjalnym sklepie koncernu od 2349 PLN.

Według Bloomberga nowy telefon będzie mieć wbudowany w przycisk "home" czytnik linii papilarnych Touch ID. Jest to rozwiązanie znane z wcześniejszych modeli firmy. Tym samym Apple nie wdraża technologii montowania czytników w ekranie, tak jak ma to miejsce w niektórych telefonach z systemem operacyjnym Android.

Poza budżetowym smartfonem Apple planuje na 2020 rok kilka innych premier w tym iPhone'a z 5G, szybszym procesorem i nowymi kamerami (3D) z tyłu - podawał wcześniej Bloomberg.

Jednak budżetowa wersja smartfona ma pomóc firmie w walce o takie rynki jak ten w Indiach, gdzie jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe jest cena.

Apple liczy też na osiągnięcie wzrostu oddziału firmy ds. smartfonów. Celem na 2020 rok jest sprzedaż 200 mln egzemplarzy. W jego realizacji ma pomóc właśnie następca iPhone'a SE.