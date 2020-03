Targi gier E3 odwołane już oficjalnie - powodem koronawirus

Targi gier wideo E3 2020, zaplanowane na czerwiec w Los Angeles, nie odbędą się z powodu epidemii koronawirusa - oficjalnie potwierdziła w środę po południu organizacja ESA (Entertainment Software Association) .

Doroczne wydarzenie branżowe Electronic Entertainment Expo (E3) nie odbędzie się po raz pierwszy od 1996 r. Targi miały odbywać się w dniach 9-11 czerwca 2020 r. w Los Angeles Convention Center.

"Jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie będziemy w stanie zorganizować tego wydarzenia dla naszych fanów i sympatyków, ale wiemy, że jest to właściwa decyzja, podjęta w oparciu o dostępne dziś informacje" - oświadczyli organizatorzy.

Jak podała agencja Bloomberga, stowarzyszenia ESA zapowiedziało, że dotrze do wystawców i uczestników targów "z informacjami o zapewnieniu pełnego zwrotu pieniędzy".

Organizatorzy poinformowali również, że ESA bada możliwość skoordynowania działań i zorganizowania w czerwcu 2020 roku wydarzenia online, aby w ten sposób zaprezentować ogłoszenia i wiadomości branżowe. Zapowiedziano, że informacje w tej spawie pojawią się na stronie E3expo.com.

E3 to największe targi w kalendarzu branży gier komputerowych. Stanowią podstawowe wydarzenie dla największych prezentacji, zarówno nowych produkcji, jak i sprzętu do gier. Obserwatorzy wiązali duże nadzieje z tegoroczną edycją, ponieważ Sony i Microsoft miały zaprezentować na targach najnowsze konsole, PlayStation 5 i Xbox Series X, które mają trafić do sklepów jeszcze w tym roku - przypomniał Bloomberg.

O odwołaniu tragów wcześniej w środę poinformował serwis Ars Technica. Niedługo po tym zapowiadający obecność na targach wydawca gier niezależnych Devolver Digital opublikował na oficjalnym Twitterze wpis ostrzegający by "zacząć odwoływać rezerwacje hoteli i lotów na E3".

Ars Technica wskazało, że w ostatnim czasie targi E3 muszą zmagać się z wieloma trudnościami. W lutym swoją obecność odwołała związana z wydarzeniem osobistość mediowa - Geoff Keighley. Po ogłoszeniu organizacji targów mimo koronawirusa współpracę w organizacji wydarzenia po pięciu tygodniach prac zerwała także firma podwykonawcza iam8bit.

W mediach branżowych głośnym echem odbiła się też sprawa dużego wycieku prywatnych danych zaproszonych na wydarzenie dziennikarzy i współpracowników.

W ostatnich latach coraz więcej producentów i wydawców gier wycofuje się z obecności na E3. Od 2016 r. Activision-Blizzard pojawiało się tam nieregularnie. W tym samym roku Electronic Arts zaczęło zaś organizować niezależne wydarzenie - EA Play - w podobnym miejscu i terminie co targi. Japońskie Nintendo utrzymało stoisko na E3, choć od lat nie prowadzi już konferencji na żywo, decydując się na publikację materiału wideo z ogłoszeniami nowych gier i produktów bezpośrednio na platformie YouTube. W 2019 r. swoją obecność na targach odwołało Sony. W późniejszym czasie koncern zapowiedział też, że nie pojawi się także na tegorocznej edycji Electronic Entertainment Expo.

W związku z epidemią koronawirusa odwołano już szereg targów i imprez wystawienniczych, m.in. konferencję TED (ang. Technology, Entertainment and Design) w Vancouver i targi telekomunikacyjne Mobile World Congress w Barcelonie. Google poinformował o odwołaniu tegorocznej edycji konferencji I/O, a IBM zapowiedział, że jego konferencja dla deweloperów "IBM Think 2020" zostanie przeniesiona do sieci. Ponadto z powodu obaw związanych z epidemią Covid-19 odwołano lub opóźniono targi nowoczesnej techniki budowlanej Light + Building we Frankfurcie, Międzynarodową Wystawę Wynalazczości "Geneva Inventions" i targi motoryzacyjne w Chinach oraz w Genewie.