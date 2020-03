Targi gier E3 odwołane pierwszy raz od 1996 r. - powodem koronawirus

Odpowiedzialna za organizację targów gier wideo E3 2020 organizacja ESA w środę wieczorem oficjalnie potwierdzi odwołanie imprezy z powodu epidemii koronawirusa. Targi nie będą przeprowadzone pierwszy raz od 1996 r. - podał serwis Ars Technica, cytując anonimowe źródła.

Doroczne wydarzenie branżowe Electronic Entertainment Expo (E3) nie odbędzie się po raz pierwszy od 1996 r. Targi miały odbywać się w dniach 9-11 czerwca 2020 r. w Los Angeles Convention Center.

Niedługo po tym, jak serwis otrzymał doniesienie, zapowiadający obecność na targach wydawca gier niezależnych Devolver Digital opublikował na oficjalnym Twitterze wpis ostrzegający by "zacząć odwoływać rezerwacje hoteli i lotów na E3".

Obecnie ESA odmawia komentarza na temat tych doniesień. Źródła agencji Bloomberga wskazały jednak, że oficjalne potwierdzenie nastąpi w środę o 9:30 w Los Angeles (17:30 czasu polskiego). Informator Ars Technica dodał, że ogłoszenie się opóźniło i miało nastąpić jeszcze 10 marca.

Obecnie nie jest też znana dalsza strategia organizatora, który może m.in. przełożyć E3 na inny termin, przenieść je do innego obiektu lub przeprowadzić w całości za pomocą transmisji w sieci - wymienia Ars Technica. Źródło Bloomberga utrzymuje, że tajna notatka ESA dla partnerów wspomina o rozważaniu "organizacji wirtualnego wydarzenia E3 w lecie".

Serwis Ars Technica wskazał, że powody decyzji także nie są jeszcze pewne - jeszcze pod koniec zeszłego miesiąca ESA zapowiadała bowiem, że "w dalszym ciągu planuje przeprowadzić bezpieczne i udane E3".

Ars Technica wskazało, że w ostatnim czasie targi E3 muszą zmagać się z wieloma trudnościami. W lutym swoją obecność odwołała związana z wydarzeniem osobistość mediowa - Geoff Keighley. Po ogłoszeniu organizacji targów mimo koronawirusa współpracę w organizacji wydarzenia po pięciu tygodniach prac zerwała także firma podwykonawcza iam8bit.

W mediach branżowych głośnym echem odbiła się też sprawa dużego wycieku prywatnych danych zaproszonych na wydarzenie dziennikarzy i współpracowników.

W ostatnich latach coraz więcej producentów i wydawców gier wycofuje się z obecności na E3. Od 2016 r. Activision-Blizzard pojawiało się tam nieregularnie. W tym samym roku Electronic Arts zaczęło zaś organizować niezależne wydarzenie - EA Play - w podobnym miejscu i terminie co targi. Japońskie Nintendo utrzymało stoisko na E3, choć od lat nie prowadzi już konferencji na żywo, decydując się na publikację materiału wideo z ogłoszeniami nowych gier i produktów bezpośrednio na platformie YouTube. W 2019 r. swoją obecność na targach odwołało Sony. W późniejszym czasie koncern zapowiedział też, że nie pojawi się także na tegorocznej edycji Electronic Entertainment Expo.

E3 to największe targi w kalendarzu branży gier komputerowych. Stanowią podstawowe wydarzenie dla największych prezentacji, zarówno nowych produkcji, jak i sprzętu do gier. Obserwatorzy wiązali duże nadzieje z tegoroczną edycją, ponieważ Sony i Microsoft miały zaprezentować na targach najnowsze konsole, PlayStation 5 i Xbox Series X, które mają trafić do sklepów jeszcze w tym roku - przypomniał Bloomberg.