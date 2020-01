Targi Mobile World Congress w Barcelonie odbędą się mimo koronawirusa

Organizatorzy Mobile World Congress w Barcelonie w północno-wschodniej Hiszpanii zapowiedzieli w środę, że mimo rozprzestrzeniania się koronawirusa targi elektroniki odbędą się. Wydarzenie zapalanowano na 24-27 lutego.

"Tegoroczny Mobile World Congress w Barcelonie odbędzie się zgodnie z planem" - podała w komunikacie międzynarodowa organizacja handlowa, zrzeszająca operatorów sieci telefonii komórkowej GSMA. Jest ona organizatorem targów.

GSMA jednocześnie zapowiedziała, że dokładnie monitoruje rozprzestrzenienia się koronawirusa. Dodatkowo będzie postępować zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia i władz Hiszpanii. Na miejscu targów zostanie zapewniona pomoc lekarska - dodano.

Według danych przekazanych w środę przez państwową komisję zdrowia epidemia koronawirusa zabiła już w Chinach 132 osoby, a u prawie 6 tys. osób potwierdzono zakażenie. Większość zgonów i zakażeń odnotowano w prowincji Hubei, szczególnie w jej stolicy, Wuhanie, który jest ważnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego.

Epidemia wybuchła w Wuhanie przed Świętem Wiosny, w czasie którego co roku setki milionów Chińczyków odwiedzają krewnych w rodzinnych miejscowościach. By zapobiec rozprzestrzenieniu się epidemii w czasie powrotów z przerwy świątecznej, władze centralne przedłużyły okres wolny od pracy o trzy dni do 2 lutego.