Targi motoryzacyjne w Genewie odbędą się mimo epidemii koronawirusa

Zarząd organizującej targi motoryzacyjne w Genewie fundacji GIMS zapewnił, że wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem mimo rozszerzania się epidemii koronawirusa. Organizatorzy opracowali plan rozszerzonych procedur sanitarnych podczas targów.

We wtorek wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Szwajcarii.

Jednak zarząd fundacji Geneva International Motor Show (GIMS) oraz przedstawiciele centrum kongresowego Palexpo, gdzie w następnym tygodniu mają się rozpocząć targi motoryzacyjne, zdecydowali, że wydarzenie się odbędzie.

"Wziąwszy pod uwagę obecne okoliczności, doradzono nam, że targi GIMS mogą odbyć się zgodnie z planem" - podała w środę wieczorem fundacja.

Dziennikarze zostaną wpuszczeni do hali w poniedziałek 2 marca ok. godziny 14. Godzinę później w centrum kongresowym odbędzie się także ceremonia przyznania nagrody Samochodu Roku. Dzień prasowy przeprowadzony będzie 3 marca, po nim nastąpi dzień dla gości VIP. Od 5 do 15 marca targi będą otwarte dla wszystkich innych gości.

We wpisie na oficjalnej stronie poinformowano też o wprowadzeniu nowego plan działań sanitarnych, opracowanego w porozumieniu ze szwajcarskimi organami ds. zdrowia i ich ekspertami.

Zwiększona zostanie częstotliwość dezynfekcji przestrzeni publicznej, m.in. miejsc cateringowych, powierzchni, poręczy, toalet, drzwi wejściowych czy ogólnodostępnych ekranów dotykowych. Obsługa wydarzenia przejdzie dodatkowe przeszkolenie, a w hali wywieszone zostaną oznaczenia i przypomnienia o rekomendacjach sanitarnych. Na targach pojawią się pracownicy medyczni, a w dniach z większą liczbą gości obecny na miejscu będzie lekarz.

Przed wykryciem pierwszego przypadku SARS-CoV-2 w Szwajcarii, organizatorzy genewskich targów poprosili wystawców z regionów, w których zdiagnozowano wiele przypadków zachorowań (w tym z Włoch i Chin), aby sprawdzali stan zdrowia swoich pracowników, zanim ci przyjadą do Szwajcarii.

Epidemia wpłynęła także na planowane na kwiecień chińskie targi motoryzacyjne. Z powodu szerzącej się choroby Covid-19 organizatorzy zdecydowali o przesunięciu terminu wydarzenia w Pekinie.