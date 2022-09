Targi TOOLEX trafiły na największe ekrany LED w Polsce

Zaproszenie od udziału w przemysłowych październikowych targach TOOLEX wyświetlane jest na największych, wielkoformatowych ekranach LED w Polsce. Zarządza nimi Screen Network, firma mająca największą w naszym kraju sieć Digital Out Of Home.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz towarzyszące im konferencje: Nowy Przemysł 4.0 i Tech and Job rozpoczną się już 4 października w Katowicach.

- Spodziewamy się bardzo dużego zainteresowania, swój udział (w targach TOOLEX - red.) potwierdziło już 150 wiodących producentów i firm - mówi Agnieszka Miklas, dyrektor działu expo grupy PTWP, organizatora targów TOOLEX, na które rejestracja właśnie trwa.

Targi przemysłowe zapraszają na największych, wielkoformatowych ekranach LED w Polsce

Zaproszenie od udziału w targach TOOLEX wyświetlane jest na największych, wielkoformatowych ekranach LED w Polsce. Hotel Marriott usytuowany przy alejach Jerozolimskich w Warszawie i Dworzec PKP w Katowicach to dwie lokalizacje, gdzie ulokowane są nośniki, na których emitowana jest zapowiedź wydarzenia.

Ekranami zarządza Screen Network, firma mająca największą w kraju sieć Digital Out of Home -ponad 20 tys. ekranów.

TOOLEX to jedna z największych w Polsce imprez targowych, poświęcona głównie branży obrabiarek oraz narzędziowej.

Integralną częścią targów TOOLEX są liczne wydarzenia, konferencje, seminaria, skierowane do przedstawicieli polskiego przemysłu i gospodarki. Podczas debat, jak i na stoiskach targowych, omawiane będą zmiany, wyzwania i przyszłość przemysłu w Polsce, dotyczące przełomowych i futurystycznych technologii oraz ich zastosowania.

Ekspozycja zapowiedzi targów na nowoczesnych nośnikach reklamowych, ulokowanych w prestiżowych miejscach w przestrzeni publicznej w Warszawie i w Katowicach, wpisuje się w charakter wydarzenia.

- Zapraszamy do rejestracji i do obecności na targach TOOLEX. Spodziewamy się bardzo dużego zainteresowania, swój udział potwierdziło już 150 wiodących producentów i firm, z kolei udział w debatach konferencji Nowy Przemysł 4.0 weźmie kilkudziesięciu ekspertów, dyrektorów produkcji i specjalistów w swoich dziedzinach - mówi Agnieszka Miklas, dyrektor działu expo grupy PTWP, organizatora targów TOOLEX.

Targom TOOLEX towarzyszy konferencja Nowy Przemysł 4.0 z obszernym programem

Targom TOOLEX towarzyszy konferencja Nowy Przemysł 4.0, do udziału w której zaproszeni zostali zarządzający przedsiębiorstwami, przede wszystkim praktycy: dyrektorzy produkcji, plant menedżerowie, inżynierowie wszelkich specjalności, wdrożeniowcy, integratorzy.

W programie konferencji są m.in. nowe technologie i ich zastosowania, najciekawsze rozwiązania dla fabryk przyszłości, wdrożenia - w konkretnym ujęciu, doświadczenia i porady dla tych, którzy wchodzą na ścieżkę cyfrowej modernizacji produkcji.

Jak zapewniają organizatorzy, kluczową wartością targów TOOLEX dla przedsiębiorców jest możliwość nawiązania nowych kontaktów, podtrzymanie dotychczasowych relacji oraz prezentacja nowoczesnych rozwiązań i usług.

Rejestracja na targi TOOLEX jest dostępna na stronie: www.toolex.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla osób związanych zawodowo z branżą obrabiarek i narzędziową. Rejestracja umożliwia uczestnictwo zarówno w targach, jak i w wydarzeniach towarzyszących.

Screen Network to lider rynku Digital Out of Home, nowoczesnej komunikacji w przestrzeni miejskiej. Firma zarządza największą w kraju siecią (ponad 20 tys. ekranów), które działają w ramach jednego, zintegrowanego systemu informatycznego. Każdego dnia komunikaty wyświetlane na ekranach docierają do ponad 6 milionów osób, trafiając do 6 na 10 Polaków przebywających poza domem.