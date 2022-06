Tauron Nowe Technologie podpisał list intencyjny ws. magazynowania energii z OZE

Tauron Nowe technologie podpisał list intencyjny z firmą Ecological Projects Poland (EPP) w sprawie rozwoju technologii magazynowania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) - poinformowała we wtorek spółka z Grupy Tauron.

Firma Tauron Nowe Technologie podpisała list intencyjny z Ecological Projects Poland (EPP) podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku.

"Bilansowanie to proces, którym musimy nauczyć się zarządzać, bo korzystanie z energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach powoli przechodzi do historii. Nie dotyczy to tylko posiadaczy instalacji fotowoltaicznych, ale wszystkich konsumentów. Tauron chce pomóc swoim klientom przejść przez ten proces, stąd współpraca ze spółką EPP w zakresie rozwoju technologii magazynowania" - wyjaśnił prezes Tauron Nowe Technologie Piotr Apollo, cytowany w informacji prasowej spółki.

Zaznaczono, że nowy system rozliczania energii pochodzącej z OZE premiuje u konsumentów sprawne gospodarowanie produkcją i konsumpcją energii. Żeby podnieść efektywność tego procesu potrzeba specjalnych narzędzi do bilansowania oraz stabilizacji sieci elektroenergetycznej. W ocenie spółki zmiana ustawy o systemie rozliczeń prosumentów sprawiła, że bardziej efektywnym rozwiązaniem staje się magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej niż oddawanie ich do sieci energetycznej.

"Nowe rozumienie energetyki wymaga przemyślanych i sprawdzonych rozwiązań. Dzisiaj mamy takie technologie. Jest to m.in. bateryjne systemy magazynowania energii, na które mogą składać się: naziemne instalacje fotowoltaiczne, carporty, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy pompy ciepła" - wskazał prezes Apollo.

Magazyn energii umożliwia przechowanie wytworzonej w szczycie produkcyjnym energii i zużycie jej w chwili największego zapotrzebowania na nią, na przykład wieczorem.

Tauron Nowe Technologie dodał, że we współpracy z Instytutem Naukowo-Badawczym w Kamieniu Śląskim uczestniczy w badaniach związanych z magazynami chemicznymi zasilanymi wodorem.

Spółka z Grupy Tauron zarządza oświetleniem ulicznym w ponad 600 gminach na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Obsługuje łącznie blisko 1 mln punktów świetlnych i zarządza siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych. Realizuje także usługi z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej i oferuje budowę farm fotowoltaicznych oraz efektywnych instalacji kogeneracyjnych.

Grupa Tauron dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 mln klientów. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.

Ecological Projects Poland (EPP) działa w obszarze zarządzania energią elektryczną dla instalacji odnawialnych źródeł energii (magazyny energii) oraz zaawansowanych technologii utylizacji, recyklingu i neutralizacji odpadów przemysłowych.