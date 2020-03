Tauron rozpoczyna współpracę z kolejnymi startupami

Sześć startupów zostało wyłonione w drugiej rundzie naboru do zarządzanego przez Krakowski Park Technologiczny (KPT) akceleratora KPT ScaleUp. Tauron uczestniczył w drugiej rundzie naboru jako odbiorca technologii.

Seedia dostarczy rozwiązanie w zakresie wyposażenia przestrzeni miejskiej - inteligentne ławki solarne, infokioski i kosze na śmieci w praktycznej, a zarazem estetycznej odsłonie.Assess24.io przygotuje system umożliwiający przeprowadzenie rekrutacji w nowej formule poprzez przygotowanie zadań (tzw. Challenge) dla osób kandydujących na konkretne stanowisko w firmie. Dzięki takiej formie rekrutacji mogą w prosty i szybki sposób sprawdzić swoje umiejętności.NNT oferuje wytworzenie systemu diagnostycznego, który wykorzystując zjawisko magnetostrykcji pozwoli na szybką i nieniszczącą diagnostykę stanu długich elementów stalowych. Półroczny pilotaż pozwoli na przetestowanie tej metody badań na urządzeniach należących do Grupy Tauron i będzie świetną okazją do sprawdzenia skuteczności działania rozwiązania startupu w rzeczywistych warunkach. Warto dodać, że startupy oferujące rozwiązania dotyczące predykcji są w Grupie pożądane, gdyż pozwalają na lepszą analizę oraz szybką reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości.Rozwiązanie, które zaproponował Roboticon to Chatbot, który ma stać się nowym kanałem komunikacji, dedykowanym klientom Grupy Tauron. Narzędzie to ma być nie tylko nową formą kontaktu, ale także ułatwić klientom odnalezienie informacji dotyczących oferty i precyzyjnie wskazywać poszukiwane treści w już udostępnionych zasobach.