Tauron rozwija sieć światłowodową

10 tys. gospodarstw domowych korzysta już z superszybkiego internetu na sieci Taurona wybudowanej w ramach III konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Realizacja programu umożliwi dostęp do internetu z prędkością od 100 Mb/s do 1000 Mb/s dla gospodarstw domowych leżących na terenach wykluczonych cyfrowo. Jest to jedyny w Polsce tego typu projekt telekomunikacyjny realizowany przez spółkę z branży energetycznej- poinformował Tauron Polska Energia.

- Tauron koncentruje swoją działalność w południowej Polsce, a na rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru szczególnie nam zależy. Realizując, jako jedyna firma energetyczna, projekt POPC wpływamy bezpośrednio na poprawę komfortu życia mieszkańców wykorzystując synergię z posiadaną infrastrukturą techniczną– powiedział Paweł Szczeszek, prezes Taurona, cytowany w komunikacie.

Tauron podał , że w czerwcu 2021 roku rozpoczął sprzedaż telekomunikacyjnych usług hurtowych i po 14 miesiącach, dzięki światłowodom od Taurona, już 10 tys. gospodarstw domowych korzysta z superszybkiego Internetu.

Udało się to osiągnąć dzięki współpracy z tzw. operatorami korzystającymi świadczącymi obecnie swoje usługi detaliczne na sieci Taurona, a są to m.in. Orange Polska, UPC Polska, Netia, Vectra, RFC, Multi-Net Infrastruktura, ClimaxNet, czy Dolnet Group.

- Uruchomienie w Tauronie nowej działalności – operatora telekomunikacyjnego i świadczenie usług na masową skalę przy równolegle trwającej realizacji inwestycji budowy sieci - było sporym wyzwaniem. Dziękuję naszym pracownikom, bo właśnie dzięki ich zaangażowaniu i efektywnej współpracy świętujemy dziesięciotysięcznego klienta – mówi Leszek Chwalik, wiceprezes Tauron Obsługa Klienta, cytowany w komunikacie.

- Budowa sieci POPC nadal trwa. Zakończyliśmy dotychczas budowę czterech z siedmiu wygranych obszarów konkursowych. Pozostałe obszary planujemy oddać do końca 2022 roku – dodał Leszek Chwalik.