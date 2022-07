Te branże cyfryzują się w Polsce najlepiej. Innym idzie gorzej

Najnowszy raport Siemensa pokazuje, że polska gospodarka jest coraz bardziej cyfrowa, jednak stopień cyfryzacji nadal jest dość niski. W 2022 roku wskaźnik digitalizacji DIGI INDEX dla wszystkich branż wzrósł do 2,4 punktów z 1,8 punktów. Największy wzrost odnotowały branże: motoryzacyjna i maszynowa.

Publikacja Siemensa ocenia digitalizację przy użyciu czteropunktowej skali, gdzie rezultat poniżej 2 punktów oznacza bardzo niski wynik, oznaczający, że należy pilnie zabrać się za cyfryzację.

Wzrost wskaźnika digitalizacji to sygnał, że większość firm przeszła już z etapu przygotowań do tworzenia podstaw cyfryzacji.



Raport wziął pod uwagę 4 branże; przemysł motoryzacyjny, maszynowy, chemiczno-farmaceutyczny i spożywczy. Wskaźnik cyfryzacji dwóch pierwszych wyniósł 2,6, podczas gdy chemiczno-farmaceutycznego 2,4, a najniżej uplasowała się branża spożywcza, ze wskaźnikiem 2,2.

- Wynika to z faktu, że planowanie oraz zarządzanie wdrożeniem ma w ich przypadku wymiar bardziej holistyczny - komentuje wynik branży motoryzacyjnej i maszynowej Monika Bogucka, manager ds. projektów i infrastruktury w Mercedes-Benz Manufacturing Polska.



Branża motoryzacyjna dotkliwie odczuła pandemię, bo od początku 2020 roku zamykane były fabryki. Lockdowny spowodowały także spadek popytu na samochody i części samochodowe. Straty producentów są liczone w miliardach euro. Jednak przeznaczają średnio 8,36 procent zysków na cyfryzację, a w zeszłym roku było to 8,35 procent.

Dane przedstawione w raporcie wskazują, że zawirowania gospodarcze zmobilizowały niektóre firmy do cyfryzacji. Wzrosła ich świadomość dotycząca korzyści płynących z digitalizacji. Chociaż w tym roku przedsiębiorstwa zadeklarowały, że przeznaczą mniejsze środki na digitalizację niż rok temu to radykalnie zmniejszyła się liczba firm, które nie mają w ogóle zamiaru się cyfryzować, co pokazuje poniższy wykres.

38,7 procent przedsiębiorców badanych przez Siemensa uznało, że cyfryzacja przyniesie im oszczędność kosztów, 38 procent stwierdziło, że pociągnie za sobą wyższą wydajność, a 27,3 procent większe bezpieczeństwo.

Digitalizacja zależna od wielkości firmy i jej profilu działania

39,3 procent firm zamierza zwiększyć budżet przeznaczony na cyfryzację w najbliższych 12 miesiącach. W ubiegłym roku takich deklaracji było 16 procent. Z kolei 34,7 procent chce go utrzymać na dotychczasowym poziomie (68 procent w 2021 roku). Jednocześnie 8,0 procent respondentów zamierza zmniejszyć wydatki na cyfryzację.

Według raportu w największych firmach, to znaczy takich od 200 do 249 pracowników, ok. 41-60 procent procesów przebiega w sposób zautomatyzowany. Przy czym firmy zajmujące się eksportem oceniają, że są one zdigitalizowane w 41-60 procentach, a te które działają tylko w kraju, mówią o cyfryzacji na poziomie poniżej 20 procent.

Ponadto przedsiębiorstwa nastawione tylko na działanie w kraju i zatrudniające od 100 do 149 pracowników uważają, że wydatki na cyfryzację nie są ważnym punktem w ich budżecie.



Tylko 0,7 procent firm deklaruje poziom cyfryzacji produkcji przekraczający 81 procent. Najczęstszym przedziałem jest poziom 21-40 procent - wskazuje go 28 procent badanych przedsiębiorstw. Stopień digitalizacji produkcji na 60-79 procent osiągają przede wszystkim firmy motoryzacyjne.



Poniższe zestawienie pokazuje jakie firmy mają podejście do cyfryzacji w swoich strukturach organizacyjnych.

Przeszkody w drodze do cyfryzacji

Wiele firm wskazuje również na trudności, które powodują, że nie są w stanie cyfryzować się bardziej efektywnie. 53,3 procent przedsiębiorstw wskazało, że brak wsparcia finansowego hamuje ich ambicje digitalizacyjne.



36,7 procent z nich deklaruje, że nie posiada wiedzy na temat sposobu opracowywania strategii i planów działania stosownych do potrzeb biznesowych. 24,7 procent skarży się na to, że brak systematycznego planowania na wczesnym etapie spowodował niepotrzebne przeróbki na późniejszych etapach. 28,7 procent przyznało, że cyfryzacja nie została uwzględniona w strategiach ich firm. 24 procent nie wie jak wykorzystać zgromadzone dane, a 23,3 procent skarży się na brak możliwości integracji systemów informatycznych różnych dostawców.

DIGI INDEX to barometr nastrojów osób zarządzających produkcją, służący jako badanie cyfrowej świadomości polskiego rynku, który Siemens opracowuje od 2020 roku.

Raport jest do pobrania na stronie Siemensa w Polsce.