Te dane są przerażające. Polska w ogonie transformacji cyfrowej

Dane dotyczące transformacji cyfrowej nie wyglądają dobrze. 74 proc. polskich przedsiębiorstw nie posiada żadnych kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cyfrowe. A Polska zajmuje w Unii 24. miejsce w badaniach dotyczących transformacji cyfrowej.

Indeks transformacji cyfrowej biznesu polskich firm wynosi 4,4 pkt na 10 możliwych.

80 proc. firm nie planuje zmian w kwestii transformacji cyfrowej, a 92 proc. nie chce w związku z nią zatrudniać.

Jedynie 15 proc. firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w prowadzonej przez siebie działalności.

Raport opublikowany przez KPMG we współpracy z Microsoftem, a zatytułowany "Monitor transformacji cyfrowej biznesu" zawiera wnioski dotyczące cyfryzacji średniego i dużego biznesu w Polsce.

Ta grupa firm jest narażona na największe straty spowodowane brakiem odpowiednich rozwiązań, modernizujących przedsiębiorstwa na poziomie cyfrowym.

Polska zajmuje 24. pozycję w rankingu cyfrowym w Unii Europejskiej. Zgodnie z wynikami badania indeks transformacji cyfrowej biznesu polskich firm wynosi 4,4 pkt na 10 możliwych... 80 proc. firm nie planuje zmian w kwestii transformacji cyfrowej, a 92 proc. nie chce w związku z nią zatrudniać.

70 proc. udziału w rozwiązaniach chmurowych dotyczy branży finansowej i handlowej. W 73 proc. nie istnieje dedykowany dział lub zespół ds. cyberbezpieczeństwa. Oznacza to, że nie mają one własnych zasobów ani też nie opierają ich na outsourcingu. W okresie pandemii działania związane z rozwojem usług cyfrowych były wstrzymane, ale od inwazji nastąpiło całkowite ich zamrożenie.

Jedynie 15 proc. firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w prowadzonej przez siebie działalności, ale to działanie dosyć bezrefleksyjne. Jedynie 4 proc. firm mierzy efektywność wprowadzania sztucznej inteligencji.

W przestrzeni medialnej brakuje informacji na temat zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa w biznesie

Zagrożenia ze strony hakerów nie dotyczą jedynie firm strategicznych z punktu widzenia biznesu i gospodarki. Każdy przedsiębiorca jest oczywiście zagrożony cyberatakami; nie muszą być one spektakularne, ale prowadzą do strat w działalności.

Polskie firmy nie zdają sobie sprawy, jakie zagrożenia mogą je spotkać w cyberprzestrzeni. Włamania do infrastruktury internetowej nie dotyczą jedynie wielkich przypadków kradzieży danych z korporacji międzynarodowych, ale również działalności operacyjnej niewielkich przedsiębiorstw działających lokalnie.

Na pytanie o przyczynę niewielkiego zainteresowania cyfrową transformacją wśród polskich przedsiębiorców odpowiedział WNP.PL dr Grzegorz W. Cimochowski, partner i szef działu doradztwa biznesowego w KPMG.

- Myślę, że to wynika w dużej mierze z tego, iż firmy nie są świadome, jak realne to ryzyka. Incydenty dotyczące cyberbezpieczeństwa to nie tylko duże włamania na strony rządowe lub do instytucji finansowych czy też wycieki danych z wielkich globalnych korporacji; to mogą być nawet tak przyziemne kwestie jak zhakowanie komuś korporacyjnego profilu na Facebooku, kradzież danych klientów, korzystająych ze sklepu internetowego czy włamanie na konto bankowe z użyciem zainfekowanych urządzeń. Tego rodzaju przestępstwa (chociaż można by ich podać dużo więcej) dotykają ogromny odsetek firm. O tym nikt nie mówi, ale paradoksalnie jeśli kogoś to dotknie i zacznie szperać po internecie, to okazuje się, że poszkodowanych jest znacznie więcej - opowiada ekspert.

Grzegorz W. Cimochowski podkreśla również rolę mediów w informowaniu o przypadkach nadużyć w cyberprzestrzeni.

- Z perspektywy bezpieczeństwa ważną funkcję w uświadamianie, że cyberryzyko jest dużo bliższe, niż się nam wydaje, mają do odegrania media. To nie tylko ryzyko wojny za naszą wschodnią granicą czy pandemii... Według naszych badań 70 proc. firm w Polsce doświadczyło incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Podejrzewam, że z tych pozostałych 30 proc. przynajmniej połowa (albo nawet więcej) także ich doświadczyła, tylko że o tym nie wiedzą. Generalnie mówimy naszym klientom, że albo doświadczyli incydentu i o tym wiedzą, albo doświadczyli i o tym nie wiedzą; zwykle czas pomiędzy incydentem a jego odkryciem trwa od 6 do 9 miesięcy, więc to bardzo długo - precyzuje nasz rozmówca.

W Polsce mamy bardzo dużo świetnych ekspertów Jeśli chodzi o jakość kapitału ludzkiego i branżę technologiczną, ekspert KPMG ocenia, że jesteśmy przykładem do naśladowania, ale widać też obszary, gdzie z pewnością będziemy w ciągu następnych lat nadganiać i ścigać się z naszymi sąsiadami - choćby właśnie w "adopcji technologii" albo w sektorze publicznym, gdzie usługi już dziś w niektórych przypadkach są świadczone w bardzo innowacyjny i ciekawy sposób (m.in. e-PIT, z którym wszyscy się stykamy). Ale - przykładowo - w ochronie zdrowia ucyfrowienie mogłoby być z pewnością na wyższym poziomie.

Polska może skorzystać w procesie cyfryzacji poprzez takie inicjatywy jak budowa hubu regionalnego Microsoftu w Polsce

- Otwarcie hubu regionalnego Microsoftu w Warszawie w zasadzie staje się szansą dla kraju na drastyczne przyspieszenie rewolucji cyfrowej - w takim sensie, że będzie nam dużo łatwiej spełniać wymagania regulacyjne, choć one także mogłyby być w Polsce trochę prostsze i bardziej transparentne - stwierdził w rozmowie z WNP.PL Piotr Grzywacz, członek zarządu, dyrektor kanału partnerskiego polskiego oddziału Microsoftu.

I dodał, że stoi przed nami duża szansa dla sektora technologicznego, który korzysta z rozwiązań chmurowych w zasadzie na co dzień.

- Właśnie dlatego branże, które myślą o transformacji i rewolucji chmurowej, w połączeniu z tymi kompetencjami, olbrzymią liczbą ludzi, którzy w Polsce na co dzień pracują w dziedzinie technologii, stanowią wielką szansę dla naszego kraju. Chcielibyśmy, by owe talenty pracowały nie tylko na rzecz firm zagranicznych, co dzieje się na potęgę - i to jest świetne rozwiązanie, bo jesteśmy hubem technologicznym Europy - ale także żebyśmy przyciągnęli dużą część kapitału ludzkiego i kompetencji do naszego kraju - argumentował Piotr Grzywacz.