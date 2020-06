Te start-upy pokazują, że w trudnych czasach można odnieść sukces

Pandemia to jedno ze słów, które w ostatnich miesiącach jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Wpływa ona nie tylko na zdrowie społeczeństwa, ale też gospodarkę i to w skali globalnej. Jej długofalowe skutki trudno przewidzieć, już teraz mówi się zarówno o ucieczce firm z Chin, jak i przejęciu przez to państwo pozycji ekonomicznego lidera. Tymczasem w skali mikro wiele start-upów nie tylko nie załamało się z powodu zmiany warunków, ale wykorzystało je, by się rozwinąć.

Szansę w trudnych czasach dostrzegł także zespół Starship Technologies. Start-up powołali do życia współtwórcy Skype’a jeszcze w 2014 roku, co początkowo zapewniło jej spory rozgłos. Firma skupiła się na tworzeniu samobieżnych robotów, które mogłyby dostarczać zakupy ze sklepów czy posiłki z restauracji. Chociaż start-up pozyskiwał w kolejnych latach inwestorów i rozwijał swój interes, to w mediach pojawiał się już rzadziej.Niedawno zmieniło się to za sprawą pandemii. The New York Times opisywał, jak flota robotów na kółkach zawitała na ulice angielskiego miasta Milton Keynes w czasie, gdy zalecana była społeczna izolacja. Zainteresowanie usługą było tak duże, że mieszkańcy całymi dniami próbowali zapisać się w jej grafiku.- To doskonały czas na szukanie nowych rozwiązań, przebijanie się na rynku z innowacyjnymi projektami i śmiałymi pomysłami - uważa szef Nethansy.- Wygrają ci, którzy najszybciej dostosują się do nowych warunków. Pandemia zakłóciła produkcję i łańcuch dostaw, wprowadziła dużą niepewność, ale jednocześnie w wielu przypadkach zburzyła stare przyzwyczajenia i pozwoliła otworzyć się na coś świeżego. Pokaźna część przedsiębiorców do tej pory unikała handlu online, a teraz przekonała się, że to był błąd - dodaje.Boom e-zakupów szybko zauważyła choćby część fintechów, wśród których o pokaźnych wzrostach wyników mówią m.in. te oferujące tzw. płatności odroczone. Start-up PayPo w kwietniu informował, że tempo jego rozwoju jeszcze nigdy nie było tak szybkie. Aktywnie klientów pozyskuje też konkurencyjne Twisto, które deklaruje, że z myślą o kryzysowych czasach i zmianie przyzwyczajeń zakupowych, będzie oferować nowe usługi.Na laurach nie zamierza również osiadać gigant e-commerce, czyli Shopify. Chociaż w jednym z kwietniowych tweetów CTO platformy - Jean-Michel Lemieux - napisał, że niebawem ruch na niej może się podwoić, to firma wciąż chce się rozwijać. Dlatego wprowadziła usługę dostaw towarów i poważnie zabrała się za tworzenie ekosystemu płatności. O sukcesie może świadczyć fakt, że biznes ten wciąż poszukuje nowych pracowników.Dobra koniunktura w e-commerce napędza także wyniki Inpostu. Jego założyciel Rafał Brzoska wraz z kilkoma innymi podmiotami wsparł ostatnio finansowo start-up Your KAYA, oferujący ekologiczne produkty higieny intymnej. Skąd zainteresowanie akurat tą firmą? Otóż sprzedaje ona swoje produkty w modelu subskrypcyjnym, a w czasie pandemii popyt na nie zauważalnie wzrósł. W rozmowie z Business Insider Polska inwestor stwierdził, że konsumenci przenoszą zakupy pierwszej potrzeby do sieci, a nowe nawyki prawdopodobnie staną się trwałe.- Całkowicie zgadzam się z Brzoską. Kiedy skończy się pandemia, opanowany zostanie kryzys, klienci nie zrezygnują masowo z rozwiązań, do których się teraz przyzwyczaili, a w niektórych przypadkach dopiero poznali - przekonuje Sasha Stockem.- Już teraz pojawiają się badania pokazujące, że ludziom spodobały się e-zakupy czy odchodzenie od gotówki i częstsze używanie cyfrowych płatności. Przez lata w polskim e-commerce mocno trzymały się płatności za pobraniem, teraz ta forma regulowania należności doznała wstrząsu. I wydaje się mało prawdopodobne, by klienci do niej wracali. Podobnie będzie z samymi zakupami. Zwłaszcza, gdy pojawi się wiele nowych, ciekawych rozwiązań w zakresie samego kupowania, płacenia, dostaw czy zwrotów produktów. Możliwości rozwoju są teraz naprawdę duże. Jak mawiają Amerykanie: sky is the limit - konkluduje.