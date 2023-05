Te technologiczne spółki z GPW dobrze sobie radzą. Akcje pną się w górę

Notowana na warszawskiej giełdzie grupa R22 zanotowała w pierwszym kwartale prawie 32-proc. wzrost przychodów w ujęciu rok do roku oraz 43-proc. wzrost zysku netto. Udany kwartał ma za sobą także Grupa Vercom, której 50 procent akcji posiada R22.

R22 to polska spółka technologiczna, która działa na polskim rynku hostingu i domen oraz platform zautomatyzowanej komunikacji SMS, mobile i e-mail. Grupa Vercom tworzy natomiast globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.

Obiecująca dynamika wzrostu przychodów i zysku netto w Grupie R22

Od stycznia do marca 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o 32 proc. rok do roku, osiągając poziom 110,5 mln zł. W tym czasie wynik EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) wyniósł 31,6 mln zł (+48 proc. rok do roku), a zysk netto osiągnął wartość 14,1 mln zł (+43 proc. rok do roku).

– W pierwszym kwartale tego roku kontynuowaliśmy mocny trend wzrostu działalności operacyjnej, co jest widoczne w wynikach finansowych. Zawdzięczamy to głównie wzrostowi organicznemu dwóch głównych segmentów: cyber_Folks i CPaaS. EBITDA tego ostatniego tylko od stycznia do marca 2023 roku wyniosła blisko 18 mln zł, co oznacza ponad 70 proc. wzrost rok do roku. Tak wysoka dynamika to w dużej mierze zasługa wzrostu sprzedaży na rynkach globalnych pod marką MailerLite, która tylko w marcu bieżącego roku pozyskała ponad 4 tys. nowych klientów - mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu R22.

Grupa Vercom ma za sobą równie udany pierwszy kwartał

Grupa Vercom, w akcjonariacie której R22 posiada 50 proc., także zanotowała dobre wyniki. Przychody wzrosły w ujęciu rocznym o 51 procent, zysk netto o 44 procent, a skorygowany zysk EBITDA zwiększył się aż o 95 procent rok do roku.

- Aktualnie koncentrujemy się na dalszej integracji przejętych podmiotów oraz realizacji kluczowych inicjatyw wynikających ze strategii rozwoju na globalnym rynku. W I kwartale 2023 roku uruchomiliśmy pilotażowy dostęp do platformy MessageFlow przeznaczonej dla klientów mid-market. Jednocześnie pracujemy nad integracją produktów przeznaczonych dla klientów SME (małe i średnie przedsiębiorstwa - przy. red.), wykorzystując w tym celu potencjał marki MailerLite. To dla nas bardzo intensywny czas, w którym chcemy dobrze przygotować się do dalszego dynamicznego rozwoju w kolejnych latach - wskazuje prezes Vercomu Krzysztof Szyszka.

Vercom jest wyceniany na Giełdzie Papierów Wartościowych na około 1,3 mld zł. Akcje od początku roku zyskały już około 50 procent. 50,01 proc. akcji spółki jest w posiadaniu grupy R22.

Kapitalizacja Grupy R22 wynosi z kolei 900 mln zł, a od początku roku akcje podrożały o 35 procent. Dwóch największych akcjonariuszy spółki - Jacek Duch i Jakub Dwernicki - posiada kolejno 30,25 i 18,45 proc. akcji Grupy R22.