Techland chwali się sprzedażą 30 mln kopii gry Dying Light

Polski producent gier Techland poinformował, że sprzedał już 30 milionów egzemplarzy obu części gry Dying Light.

- Wyniki sprzedażowe na poziomie 30 mln kopii franczyzy Dying Light to potwierdzenie ogromnego zaufania i zaangażowania społeczności naszych graczy. Trudno o lepszą motywację dla twórców rozrywki. To paliwo dla całego zespołu Techlandu do dalszego wspierania Dying Light, ale też intensywnych prac nad rozwojem naszego nowego IP open world osadzonego w uniwersum fantasy - powiedział PAP Biznes założyciel i prezes Techlandu Paweł Marchewka.

Dying Light i Dying Light2 to wysokobudżetowe produkcje określane w branży gamingowej jako AAA (termin, którym w przemyśle gier komputerowych określa się gry o najwyższych budżetach przeznaczonych na produkcję i promocję, od których oczekuje się wysokiej jakości i dobrej sprzedaży).

Gra Dying Light 2 Stay Human pojawiła się na rynku 4 lutego 2022 roku. Od zeszłorocznej premiery drugiej części, łączna sprzedaż franczyzy osiągnęła poziom 30 milionów kopii. Miesiąc po premierze Techland informował, że Dying Light 2 sprzedano do tamtej pory w 5 mln egzemplarzy, a pierwszą część tej gry w ponad 20 mln egzemplarzy – informuje producent gry cytowany przez PAP Biznes.

Gry wydawane przez Techland mają swoich wiernych odbiorców

Fabuła gry osadzona jest w post-apokaliptycznej rzeczywistości, w której ludzkość zmaga się z zombie. W drugiej części gry realia osadzone 15 lat po pierwszej części. W Dying Light 2 ludzkość walczy o przetrwanie, a zarażeni, którzy przeistaczają się w zombie, atakują o zmroku.

- Nie spoczywamy na laurach i będziemy dalej wspierać grę, dodając nowe treści i rozwiązania przez nadchodzące lata - mówi Adrian Ciszewski, Chief Creative Officer w Techlandzie, cytowany przez PAP Biznes.