Techland przesunął premierę "Dying Light 2"

Polski producent gier Techland ogłosił, że premiera nadchodzącej produkcji survivalowej "Dying Light 2" zostanie opóźniona, nie wskazując nowej daty debiutu. Wcześniej opóźnienie premiery "Cyberpunka 2077" ogłosiło także CD Projekt Red.

Tytuł Techlandu miał według wcześniejszego harmonogramu ukazać się wiosną 2020 r., firma nie wskazała jednak planowanej daty ukazania się produkcji na rynku.

Dyrektor generalny Paweł Marchewka w oficjalnej informacji na Twitterze w poniedziałek wieczorem przekonywał, że zespół potrzebuje więcej czasu na produkcję największej gry w historii studia, lecz nie podał dokładnych powodów opóźnienia. Firma ma ogłosić więcej szczegółów "w nadchodzących miesiącach".

"Dying Light 2" jest postapokaliptyczną grą pierwszoosobową z otwartym światem, gdzie użytkownik próbuje przeżyć w świecie zdominowanym przez żywe trupy oraz próbujące przywrócić cywilizację frakcje ocalałych. Jest kontynuacją udanej pierwszej części serii, rozwijanej i wspieranej przez polskie studio przez wiele lat kolejnymi dodatkami. Początkowa data premiery upubliczniona została podczas targów E3 2019.

Oświadczenie Techlandu to kolejny z wielu przypadków opóźniania premier gier wideo w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu także polskie studio CD Projekt Red przeniosło długo oczekiwaną premierę futurystycznej gry z otwartym światem "Cyberpunk 2077" z 16 kwietnia na 17 września.

Podobnie postępują też międzynarodowe firmy - Square Enix ogłosiło w styczniu miesięczne opóźnienie debiutu rynkowego "Final Fantasy VII Remake" do kwietnia, podczas gdy zespół Crystal Dynamics zdecydował niedawno przenieść premierę "Marvel's Avengers" z maja na wrzesień.

Na początku października ubiegłego roku zespół id Software opóźnił debiut strzelanki "Doom Eternal" z listopada na 20 marca 2020 r. Pod koniec miesiąca francuski Ubisoft ogłosił przeniesienie premier aż trzech tytułów - "Gods and Monsters", "Rainbow Six Quarantine" oraz "Watch Dogs: Legion" - poza bieżący rok fiskalny przedsiębiorstwa, kończący się w czerwcu 2020 r. Tego samego dnia firma Sony ogłosiła zmianę daty debiutu długo oczekiwanego "The Last of Us Part II" z lutego na 29 maja 2020 r.

Cytowany przez GamesIndustry.biz analityk NPD Group wskazał, że piętrzące się opóźnienia premier gier mogą oznaczać, że pierwsza połowa roku będzie trudna dla sektora pod względem przychodów.