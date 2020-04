Techland reaguje na koronawirusa i szykuje dla graczy niespodziankę

Koronawirus wymusił spore zmiany w organizacji pracy w Techlandzie, należącym do czołowych polskich producentów gier komputerowych. Większość pracowników przeszła na pracę zdalną, choć nie w każdym przypadku. Prezes firmy Paweł Marchewka zapewnia w rozmowie z WNP.PL, że epidemia nie wpłynie na plany wydawnicze studia.



Biuro zostało zaprojektowała Magda Kozak, która wielokrotnie rozmawiała z pracownikami, aby precyzyjnie odpowiedzieć na ich potrzeby i dać im wszystko, czego potrzebują i co pomoże dostarczyć kreatywne gry dla naszych odbiorców.



W nowym biurze mamy zarówno komfortowe stanowiska pracy, jak i strefy komfortu, a także kantynę prowadzoną przez zwyciężczynię programu "Top Chef", Katarzynę Daniłowicz.

Jeżeli ktoś musiał zostać w biurze przez zaawansowany sprzęt, na którym pracuje (np. stanowisko motion capture) zobowiązany jest do korzystania z płynów dezynfekujących i instrukcji higienicznych rozwieszonych w całym biurze.Potraktowaliśmy zagrożenie poważnie i przygotowaliśmy się , by zminimalizować jakiekolwiek ryzyko. Zdezynfekowaliśmy również cały budynek, żeby wyeliminować niebezpieczeństwo.- Nowa siedziba to nowy rozdział w życiu Techlandu. Budżet budowy to kilkadziesiąt milionów złotych, a sam budynek stanął w niecałe 2 lata. Takie miejsce to niebywały skok jakościowy w komforcie pracy.- Gra jest w zaawansowanej fazie produkcji, ale nie możemy zdradzić daty premiery, aby nie psuć graczom niespodzianki.