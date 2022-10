Technologia RFID w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badania

Innowacyjność przedsiębiorstw przekłada się na ich konkurencyjność, efektywność ekonomiczną i biznesową, a – co za tym idzie - na wyniki finansowe.

Badanie firmy Zebra Technologies wskazuje, że odsetek przedsiębiorstw w Polsce stosujących technologię UHF RFID jest zbliżony do odsetka firm innowacyjnych.

Technologia RFID (Radio-Frequency Identification) może usprawnić pracę i procesy w wielu firmach, różnej wielkości i działających w różnych sektorach i branżach.

Według 96 proc. respondentów, którzy stosują UHF RFID w swoich przedsiębiorstwach, inwestycja w tę technologię pierwsze korzyści przynosi już w ciągu pół roku.

Według danych GUS w latach 2018–2020 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe stanowiły odpowiednio 36,7 proc. oraz 33 proc. ogólnej liczby tych podmiotów.

Technologia RFID: identyfikacja za pomocą fal radiowych obiektów i osób

Technologia RFID (Radio-Frequency Identification) może usprawnić pracę i procesy w wielu firmach, różnej wielkości i działających w różnych sektorach i branżach. Umożliwia ona identyfikację za pomocą fal radiowych obiektów i osób, a także komunikację między nimi.

Technologia RFID ma zastosowanie m.in. w procesach przemysłowych, produkcji, logistyce, magazynowaniu, kontroli dostępu, czy w handlu i zapewnianiu bezpieczeństwa. Obejmuje takie rozwiązania, jak m.in. czytniki ręczne i stacjonarne, skanery, drukarki RFID, etykiety i znaczniki RFID, anteny RFID, oprogramowanie czytników i inne.

Firma Zebra Technologies, dostawca technologii RFID, przeprowadziła badanie jakościowe i ilościowe wśród polskich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, transportu i logistyki oraz handlu detalicznego, aby sprawdzić, jakie technologie wykorzystują one w swojej pracy oraz czy znają i korzystają z UHF RFID.

100 proc. przebadanych firm, które korzysta z UHF RFID, poleca tę technologię

Badanie SW Research [1] na zlecenie Zebra Technologies wykazało, że stopień wykorzystania technologii UHF RFID w Polsce jest zbliżony do stopnia innowacyjności polskich firm. Według danych z raportu ilościowego obecnie 28 proc. średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, transportu i logistyki oraz handlu detalicznego wykorzystuje już technologię UHF RFID.

Równie istotne są dane pokazujące, że 100 proc. respondentów stosujących UHF RFID poleciłoby tę technologię innym firmom (100 proc. sumy odpowiedzi zdecydowanie i raczej bym polecił/a).

Według 96 proc. respondentów, którzy stosują UHF RFID w swoich przedsiębiorstwach, inwestycja w tę technologię pierwsze korzyści przynosi już w ciągu pół roku (według 46 proc. w ciągu kwartału, według 50 proc. okres ten trwa do pół roku), tylko 4 proc. dostrzegło je w okresie do roku.

Respondentów pracujących w firmach, w których wdrożono technologię RFID, poproszono o wskazanie, w jakim celu bądź w jakich procesach wykorzystują ją najczęściej. Odpowiedzi były następujące: do magazynowania - 79 proc., do kompletowania - 71 proc., do śledzenia i przemieszczania towarów /palet/komponentów/zasobów w obrębie zakładu pracy - 68 proc., do przyjmowania dostaw - 54 proc.

Obecnie najważniejszymi dla przedsiębiorstw procesami, gdzie technologia UHF RFID jest wykorzystywana, są magazynowanie (68 proc.), zarządzanie środkami trwałymi (54 proc.), inwentaryzacja (50 proc.).

Największe korzyści z wdrożenia w firmach technologii RFID UHF

Jak wynika z badania, największe korzyści z wdrożenia technologii RFID UHF to: wiedza o położeniu towaru w magazynie (57 proc.), zastąpienie wielu systemów jednym (46 proc.) oraz minimalizacja ludzkiego błędu (46 proc.).

W przypadku większości procesów, gdzie stosowana jest technologia, najczęściej wskazywanym powodem jej wdrożenia była czasochłonność danego procesu dla pracowników. Dzięki technologii UHF RFID udało się ją znacząco ograniczyć.

Wśród respondentów, którzy nie stosują technologii UHF RFID w swoich firmach, dokładnie połowa rozważa inwestycję w tę technologię (50 proc.).

[1] Badanie ilościowe zostało zrealizowane w dniach 01 – 07 lipca 2022 roku przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów telefonicznych (CATI) wśród 100 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw, którzy znają technologię UHF RFID.

Badanie jakościowe zostało przeprowadzone w dniach 24 – 27. 05. 2022 r. i objęło 10 przedstawicieli przedsiębiorstw, które znają technologię UHF RFID, które rozważają wdrożenie tej technologii oraz które już w nią zainwestowały.