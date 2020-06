Technologiczna przyszłość przemysłu na EEC Online

Współczesny przemysł w coraz większej mierze korzysta z nowoczesnych technologii. Ich znaczenie pokazała epidemia koronawirusa. Nowe technologie, po jakie sięga przemysł, będą jednymi z tematów kolejnej odsłony EEC Online pod patronatem WNP.PL.

Magdalena Chudzikiewicz, członek zarządu, dyrektor zarządzająca pionem Internet, IT i marketing, Polska Press Grup

Paweł Jakubik, członek zarządu, Microsoft Polska

Łukasz Niesłuchowski, członek zarządu, dyrektor handlowy, Rockwell Automation w Polsce

Maciej Rogalski, rektor, Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego

Marzena Rudnicka, prezes, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Łukasz Skłodowski, prezes zarządu, Elastic Cloud Solutions

Jan Staniłko, dyrektor, Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju

Maciej Staszak, wiceprezes zarządu, Emitel SA

Szczegółowa agenda jest dostępna na stronach EEC Online, gdzie można także dokonać rejestracji. To nie ostatnia odsłona EEC Online, wyznaczająca drogę do wydarzenia będącego tegoroczną kulminacją tej debaty. Na 2-4 września zaplanowano XII Europejski Kongres Gospodarczy oraz European Tech and Start-up Days w tradycyjnej formule i miejscu, czyli w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.