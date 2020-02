Technologiczne obroty polskiej gospodarki na EEC Trends w Warszawie

Na konferencji EEC Trends, która 25 lutego zostanie zorganizowana w Warszawie, nie zabraknie istotnych wątków poświęconych nowym technologiom. Uczestnicy wydarzenia szczególnie dużo miejsca poświęcą zastosowaniom rozwiązań chmurowych oraz automatyzacji i robotyzacji produkcji a także technologicznym perspektywom i wyzwaniom dla polskiej gospodarki.

Na EEC Trends Operatora Chmury Krajowej będzie reprezentował dyrektor zarządzający. Nie zabraknie też przedstawicieli przedsiębiorstw, które od lat zapewniają rozwiązania technologiczne dla chmury. Na EEC Trends pojawią się m.in., prezes Grupy Euvic, wspierające wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach czy wspomniany jużz Autodesku.Od strony eksperckiej o teraźniejszości przyszłości rozwiązań chmurowych opowie natomiast związany z Uniwersytetem Oksfordzkim, prezes zarządu, NCBR Investment Fund ASI, członek rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz były sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. jednolitego rynku cyfrowego. Udział w dyskusjach zapowiedziało tez Ministerstwo Cyfryzacji.Innym istotnym elementem będą prezentacje i dyskusje poświęcone robotyzacji i automatyzacji przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych wdrożeń.Robotyzacja i automatyzacja stanowią istotne składniki cyfryzacji przemysłu, która na naszych oczach robi szybkie postępy. Nowe technologie pozwalają zwiększać efektywność produkcji na niespotykana dotąd skalę. Kolejne lata mogą przynieść tylko przyspieszenie procesu, skoro wszystko wskazuje na to, że postęp technologiczny nigdy nie będzie już tak wolny, jak obecnie. Innymi słowy będzie tylko przybierał na tempie.Bez implementowania coraz bardziej zaawansowanych technologii cyfrowych przedsiębiorcom będzie trudno sprostać konkurencji, która robi się coraz bardziej globalna. Jak jednak to robić w praktyce? Na które rozwiązania należy zwracać uwagę w pierwszej kolejności? Czego można się spodziewać w najbliższych latach? Na te oraz inne pytania poszukują odpowiedzi właśnie goście EEC Trends Konferencja EEC Trends zostanie zorganizowana 25 lutego 2020 roku w warszawskim hotelu Sheraton. Wydarzenie będzie zestawem zróżnicowanych, dynamicznych form - dyskusji, spotkań, rozmów i prezentacji - podporządkowanym poszczególnym trendom. Chętni do uczestnictwa mogą się rejestrować na stronie internetowej wydarzenia