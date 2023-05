Technologiczny gigant uniknie kary. Sąd oddalił pozew w imieniu 1,6 mln pacjentów

Zbiorowy pozew wniesiony w imieniu 1,6 miliona brytyjskich pacjentów przeciw amerykańskiej spółce informatycznej Google i jej spółce przetwarzania danych Deep Mind został oddalony przez londyński sąd.

Zgodnie z decyzją londyńskiego sądu, Google został zwolniony ze zbiorowego pozwu wniesionego w imieniu około 1,6 miliona pacjentów w związku z przekazaniem ich dokumentacji medycznej gigantowi technologicznemu przez brytyjski szpital.

Firma Royal Free London przesłała w 2015 roku niektóre dane pacjentów do DeepMind Technologies, spółki należącej do grupy Google. Stało się tak w ramach umowy o tworzeniu aplikacji mobilnej do analizy dokumentacji medycznej i wczesnego wykrywania ostrego zapalenia nerek.

Brytyjski szpital w 2015 roku przekazał dokumentację medyczną 1,6 miliona pacjentów

Brytyjski organ nadzorujący ochronę danych osobowych (Information Commissioner's Office) w 2015 roku stwierdził, że Royal Free mogła niewłaściwie wykorzystać dane pacjentów i bez ich formalnej zgody użyczyła je zewnętrznemu podmiotowi.

W 2022 roku Google oraz DeepMind zostały pozwane przez pacjenta szpitala, Andrew Prismalla, który w imieniu 1,6 miliona pozostałych pacjentów wystąpił do sądu o ustalenie, czy doszło do wykorzystania wrażliwych danych i domagał się zadośćuczynienia za to niedopatrzenie.

W marcu 2023 prawnicy obu pozwanych firm przedstawili przed londyńskim sądem analizę, z której wynika, że stwierdzenie po tylu latach, czy ktoś poniósł uszczerbek z tytułu przekazania dokumentacji szpitalnej, jest praktycznie niemożliwe. Poza tym przekonywano, że nie naruszono niczyjej prywatności. Sąd ostatecznie przychylił się do tej argumentacji.

Google nie będzie musiał wypłacać zadośćuczynienia

- Dochodzę do wniosku, że każdy członek grupy wnioskodawców nie ma realistycznych perspektyw na przedstawienie uzasadnionych oczekiwań dotyczących naruszeń prywatności w odniesieniu do ich dokumentacji medycznej - prowadząca postępowanie Heather Williams oddaliła powództwo i zamknęła sprawę.

Google i jego spółka DataMind w ten sposób uniknęli procesu i w konsekwencji nie muszą martwić się o ewentualne odszkodowanie dla dużej grupy brytyjskich pacjentów.