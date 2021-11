Technologie chmurowe mogą przynieść Polsce dodatkowe 121 mld zł

Upowszechnienie technologii chmurowych w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść do 2030 r. dodatkowe 121 mld zł, co odpowiada 4 proc. PKB Polski - przekonują autorzy raportu "Chmura 2030" firmy McKinsey&Company.

Zdaniem McKinsey&Company największe korzyści wynikające z upowszechnienia chmury obliczeniowej może odnieść handel detaliczny, sektor produktów szybkozbywalnych (FMCG) oraz transport i logistyka.



- Udział tych branż w generowaniu wartości dodanej dzięki chmurze może wynieść 28 proc. Kolejne 15 proc. przyniosłaby branża budowlana, przemysł motoryzacyjny oraz montażowy. W samym tylko handlu detalicznym wykorzystanie na przykład dynamicznych cen, inteligentnych promocji oraz optymalizacji stanów magazynowych, wsparte dzięki techno‑ logiom chmurowym, mogą przynieść 2,7 mld euro. Kolejne 2,5 mld euro może zostać wygenerowane w branży FMCG między innymi dzięki automatyzacji produkcji, zwiększeniu wydajności pracy czy optymalizacji zużycia energii - wyjaśniono.



Autorzy raportu przekonują, że Polska ma solidne podstawy do tego, by wykorzystać potencjał chmury. Wyjaśniono, że chodzi o odpowiednią skalę, dynamikę i punkt startowy transformacji cyfrowej.



Podkreślono, że już w 2019 r. PKB Polski wyniósł 500 mld euro, czyniąc z niej największą gospodarkę Europy Środkowo‑Wschodniej, generującą 36 proc. PKB całego regionu.

Brak wiedzy

Raport wskazuje, że firmy przyznają, iż nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat rozwiązań chmurowych. 42 proc. z nich wciąż uważa za najważniejszy powód migracji do chmury oszczędność kosztów, nie mając świadomości istnienia bardziej zaawansowanych narzędzi, które mogą pomóc w pełni wykorzystać możliwości chmury.Jedna trzecia firm w Polsce wyraża też niepewność związaną z fizyczną lokalizacją centrów danych, co - jak podkreślono - jest szczególnie ważne w sektorach, które są ściśle regulowane. Przedsiębiorstwa po prostu obawiają się, że jeśli przeniosą się do chmury przestaną spełniać skomplikowane wymogi regulacyjne. Firmy - jak zaznacza raport - mają także obawy związane z bezpieczeństwem usług chmurowych.Według McKinsey&Company, aby przyspieszyć wdrażanie rozwiązań chmurowych w Polsce, należy podjąć działania w sektorze publicznym, w sektorze przedsiębiorstw oraz wśród obywateli.- Sektor publiczny ma kluczowe znaczenie dla transformacji na skalę ogólnokrajową. Chodzi o wsparcie finansowe oraz przegląd prawa i tego, jak jest interpretowane. Sektor publiczny mógłby również dawać przykład, wykorzystując potencjał chmury w instytucjach publicznych - zachęca raport.Po drugie podkreślono, że firmy nie powinny ignorować szans, jakie daje im migracja do chmury. Powinny zdać sobie sprawę z wartości dodanej takiego rozwiązania - szybszy rozwój i optymalizacja kosztów. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny przygotować strategię przejścia do chmury, która obejmie też tworzenie odpowiednich kompetencji, a następnie konsekwentnie wprowadzać ją w życie.