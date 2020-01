Technologie inteligentnych miast łatwym celem dla hakerów

Technologia wykorzystywana przez wiele inteligentnych miast (ang. smart cities) jest podatna na wiele różnych rodzajów ataków hakerskich, co może prowadzić m.in. do sabotażu miejskiej infrastruktury, a nawet zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców - ostrzegają eksperci.

Zespół badawczy firmy IOActive w najnowszym opublikowanym przez siebie opracowaniu wskazuje na podatności protokołu LoRaWAN, który jest wykorzystywany przez wiele urządzeń tzw. Internetu Rzeczy do łączenia się z siecią m.in. w ramach inteligentnych miast, infrastruktury przemysłowej, a także w domach indywidualnych użytkowników czy sektorze opieki zdrowotnej.

Według specjalistów klucze służące do szyfrowania komunikacji odbywającej się z użyciem tego protokołu pomiędzy inteligentnymi urządzeniami i bramkami, a serwerami sieciowymi, są niedostatecznie zabezpieczone. Hakerzy mogą w łatwy sposób - jak twierdzi IOActive - przy pomocy działań z zakresu inżynierii wstecznej pozyskać klucze z oprogramowania, na którym opiera się działanie urządzeń w sieci.

Kiedy już je zdobędą, cyberprzestępcy mogą atakować infrastrukturę inteligentnych miast np. z użyciem techniki zmasowanej odmowy dostępu do usług (DDoS), a także podmieniać prawdziwe dane przetwarzane przez urządzenia na fałszywe. Może to doprowadzić do zaburzenia działania infrastruktury, a w przypadku np. elektrowni - do eksplozji, co przekłada się na bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi.

Jak powiedział serwisowi Infosecurity Magazine szef działu technologii IOActive Cesar Cerrudo "firmy i organizacje ślepo ufają LoRaWAN, gdyż protokół ten jest szyfrowany. Szyfrowanie to można jednak łatwo obejść, gdy w ręce hakerów dostaną się właściwe klucze. Nasze badanie wskazuje, iż mogą pozyskać je na kilka sposobów" - zwrócił uwagę.

Zespół badawczy IOActive ostrzegł, iż obecnie nie ma możliwości, by podmioty korzystające z LoRaWAN samodzielnie sprawdzały, czy sieć na nim oparta jest atakowana przez hakerów i czy naruszono bezpieczeństwo kluczy szyfrowania.

Firma udostępniła na swoich stronach specjalne narzędzie do audytowania protokołu LoRaWAN, który ma zwiększyć skuteczność testów penetracyjnych konkretnych wdrożeń.