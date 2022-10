Technologie jutra w polskich fabrykach. Jak to wygląda od kuchni

Menedżerowie ZF Group, Enel X Polska, AIUT, Nexteer Automotive i 3M podpowiadają, na co zwrócić uwagę, wprowadzając do firmy najnowsze cyfrowe technologie.

Narzędzia Przemysłu 4.0 można kupić, ale wdrożenie to już sztuka. - Trzeba budować kompetencje, poświęcić czas na rekrutację osób, na szkolenie, a nie rzucać się na głęboką wodę - mówi Krzysztof Gablankowski, dyrektor częstochowskiej fabryki z Grupy ZF.

Wśród przykładów wdrożeń rozwiązań Przemysłu 4.0 są m.in. cyfrowe zarządzanie procesem produkcji, digitalizacja dokumentacji, autonomiczne wózki w hali produkcyjnej, cyfrowy bliźniak.

- Cyfrowego bliźniaka mamy od pięciu lat. Pozwala on szybko zweryfikować kosztochłonność nowych projektów, ale także redukuje czas ich wdrożenia - mówi Zbigniew Stokłosa, Manufacturing Engineering Manager EMEA, Nexteer Automotive.

Podstawa przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań to możliwie dokładne zdefiniowanie tego, co się chce dzięki nim osiągnąć w firmie. Brzmi jak truizm, ale trzeba o tym pamiętać, żeby nie zaangażować się w kosztowny projekt, który nie przyniesie firmie pożytku.

Weszli w Przemysł 4.0 z powodu wysokich oczekiwań swoich klientów

- Decydując się na nowoczesną technologię, trzeba zarezerwować sobie czas na jej dokładną analizę, chociaż szczególnie w produkcji motoryzacyjnej tempo pracy jest takie, że bardzo trudno go wygospodarować - mówi Krzysztof Gablankowski, dyrektor częstochowskiej fabryki z Grupy ZF.

Zakład w Częstochowie produkujący cyfrowe urządzenia montowane w samochodach zdecydował się na rozwiązania 4.0 z powodu wysokich oczekiwań odbiorców co do jakości produktów oraz ich identyfikowalności. - Musieliśmy na to odpowiedzieć - wyjaśnia Krzysztof Gablankowski.

Magdalena Walczak, Digital Change Lead w 3M SuperHub we Wrocławiu, radzi, żeby zanim się podejmie decyzję o wejściu w Przemysł 4.0, zdobyć jak najwięcej wiedzy: brać udział w konferencjach, takich jak np. Nowy Przemysł 4.0, porównać się z innymi firmami w branży, a także przeprowadzać pilotaże rozwiązań, żeby je zweryfikować.

- Należy zacząć od podejścia top-down: zdefiniować cel i określić drogi, które do niego prowadzą - potwierdza Andrzej Soldaty z Politechniki Śląskiej. Zarządzane przez niego Centrum Przemysłu 4.0 na Politechnice Śląskiej opracowuje use case’y (przypadki użycia), które mogą pomóc w podjęciu decyzji.

- Z punktu widzenia integratora (firmy, która oferuje wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 - przyp. red.) ważne jest poznanie potrzeb klienta. Inaczej podchodzi się do małych i średnich przedsiębiorstw, inaczej do zakładów, które działają w wielkich globalnych grupach, jak ZF czy Nexteer. Nie chodzi o to, żeby każdemu sprzedać wszystko - zapewnia Sebastian Procek, dyrektor działu budowy maszyn AIUT, polskiej firmy, która od lat automatyzuje przemysł na całym świecie.

Cyfrowy bliźniak pozwala zweryfikować kosztochłonność nowych projektów

Wdrażanie nowych rozwiązań ułatwia posiadanie cyfrowego bliźniaka, czyli cyfrowej kopii procesów technologicznych w fabryce.

- Przemysł samochodowy dość mocno wykorzystuje tę technologię. Cyfrowego bliźniaka mamy od pięciu lat. Oczywiście, na początku trzeba zainwestować, ale szybko to się zwraca. Cyfrowy bliźniak pozwala zweryfikować kosztochłonność nowych projektów, ale także redukuje czas ich wdrożenia - zaznacza Zbigniew Stokłosa, Manufacturing Engineering Manager EMEA w Nexteer Automotive.

- Cyfrowy bliźniak pozwala mitygować ryzyko inwestycyjne podczas wchodzenia firmy w nowe obszary, ale to tylko jeden ze środków w arsenale, który można wykorzystać w procesach inwestycyjnych. Inne to instalacje demonstracyjno-testowe czy Innovation Lab. Na Politechnice Śląskiej bada się w ten sposób interakcje człowiek-maszyna - informuje Andrzej Soldaty, dodając, że powstają już cyfrowe bliźniaki pracy ludzkiej.

Błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Trzeba umieć wyciągać z nich wnioski

Na pytanie, co robić, jeśli wdrażane rozwiązanie nie przynosi spodziewanych efektów, Magdalena Walczak z 3M odpowiada krótko, że należy szybko je „wyciąć”, by nie generowało kosztów. Zwraca jednak uwagę, że czasami warto wdrażać projekty, które być może nie dają wielkich profitów, ale otwierają firmę na Przemysł 4.0, co per saldo te profity przyniesie. Takie projekty nazywane są w 3M „unablerami”.

Z kolei Krzysztof Gablankowski z ZF podkreśla, że, aby uniknąć błędów we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0, potrzebna jest duża wiedza na ich temat. Nie da się tu pójść na skróty.

- Było trochę złych przypadków, w których koszty nam się mnożyły, a dużo osób zarządzających projektami nie posiadało konkretnej wiedzy technicznej. Powiedziałem "nie chcę ich widzieć, do widzenia". Chcę mieć ludzi o umiejętnościach technicznych, którzy w dodatku nie będą się zmieniać co trzy miesiące. Jeżeli ktoś myśli, że będzie z marszu wdrażał narzędzia Przemysłu 4.0 kupione na rynku, to albo ich nie wdroży, albo zapłaci za to krocie. Trzeba budować kompetencje, poświęcić czas na rekrutację osób, na szkolenie, a nie rzucać się na głęboką wodę. Zatrudniłem ludzi, którzy rozumieją nowe technologie, trochę mi je tłumaczą - mówi dyrektor częstochowskiego zakładu.

Ostrzega także przed strategią handlową stosowaną przez integratorów: sprzedać jak najwięcej bez dokładnego określenia potrzeb nabywcy, a potem zarabiać na zmianach.

- Błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Trzeba umieć wyciągać z nich wnioski. Potrzebne są odpowiednie kadry, ludzie, którzy mają wiedzę techniczną i potrafią ją przekazać. Ważna jest również dbałość o dokumentację i zarządzanie wersją (te same funkcjonalności mogą być oparte na różnych komponentach - przyp. red.) - wyjaśnia Krzysztof Gablankowski.

Cytaty pochodzą z panelu "Dobre praktyki w nowoczesnej fabryce (cz.1)", który odbył się podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0. Moderatorem dyskusji był dziennikarz WNP.PL Adam Sierak.

Energia, produkcja, magazynowanie: w trakcie panelu zaprezentowano przykłady ciekawych wdrożeń

Działanie mechanizmu DSR (Demand Side Response - czasowa redukcja poboru mocy) przedstawił Jacek Misiejuk, prezes Enel X Polska, podkreślając, że DSR sprawdził się, gdy we wrześniu Polskie Sieci Energetyczne ogłosiły stan zagrożenia rynku mocy.

Temat energii dziś dla przedsiębiorstw jest fundamentalnie ważny. Ceny są wysokie, ale to ich zmienność najbardziej komplikuje podejmowanie decyzji biznesowych. Firmy szukają sposobu, żeby się przed tym zabezpieczyć. Nexteer inwestuje w źródła odnawialne. Zastanawia się też nad integracją pionową. Chce przeanalizować, co wytwarza wewnętrznie, co kupuje od dostawców, na jakich kontynentach, aby zamawiać tam, gdzie ceny energii są lepsze.

W kolejnych prezentacjach swoimi rozwiązaniami Przemysłu 4.0 pochwalili się:

Grupa ZF - cykl produkcyjny w zakładzie w Częstochowie, obieg komponentów i produktów, wdrożenia systemów cyfrowych;

AIUT - zrobotyzowanie produkcji i pakowania zapalników dla branży wydobywczej, stworzenie cyfrowej symulacji fabryki dla zoptymalizowania nowo budowanego obiektu, organizacja magazynu wysokiego składowania dla fabryki foteli samochodowych w Szwecji, wdrożenie platform mobilnych AMR (autonomous mobile robots) w fabryce z branży samochodowej w USA;

Nexteer - wykorzystanie bliźniaków cyfrowych i oprogramowania do symulacji procesów produkcyjnych, technologia VR, wirtualne zatwierdzenie projektu maszyny;

3M - oczujnikowanie, cyfryzacja dokumentacji, ergonomia - wózki samojezdne, robotyzacja, wirtualne szkolenie, automatyzacja obrotu danymi.

Prezentacje i całą debatę można obejrzeć na nagraniu wideo