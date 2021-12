Technologie w medycynie to nie tylko diagnostyka i leczenie

Rozwój technologiczny ostatnio dodatkowo przyspiesza dzięki wzrastającemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego. Z jednej strony to wydatnie zwiększa możliwości diagnozowania pacjenta i jego leczenia, a z drugiej strony podnosi poziom technologiczny wielu rozwiązań stosowanych w medycynie - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Robert Czarlewski, Business Development Manager w APA Group.

- Generalnie temat chmury dość długo był traktowany przez szpitale w Polsce dosyć ostrożnie. Wiele placówek nie chciało decydować się na to, żeby wypuścić dane do chmury, aczkolwiek ostatnio zaczyna się to zmieniać. Dzieje się tak, bo rozwiązania chmurowe dają duże możliwości, jeśli chodzi o pojemność, przestrzeń, na której te dane mogą być zgromadzone, jak też i bezpieczeństwo danych i ich wysoką dostępność. Serwery lokalne nie są w stanie zapewniać choćby tak dużej niezawodności, jak chmura, a właśnie niezawodność i bezpieczeństwo przechowywania danych są dla działalności szpitali kluczowe.Oczywiście należy pamiętać, żeby wybierać chmurę posiadającą odpowiednie certyfikaty i zabezpieczenia, bo mówimy przecież o bardzo wrażliwych danych.- Istotny jest również dzisiaj temat technologii stosowanej nie tyle w diagnostyce pacjenta czy w procesach leczenia, ale także zarządzania obiektami szpitalnymi, które coraz bardziej jest wspierane przez zaawansowane technologie. Chodzi tu o zagadnienie, które jest już nazywane inteligentnym szpitalem.Pod tym względem APA Group ma już dużo do zaoferowania. Przede wszystkim mamy system klasy BMS, czyli Building Management System, pracujący na naszej platforma NAZCA. Dzięki niemu przeznaczony do tego personel dostaje możliwość sterowania budynkiem w zasadzie z dowolnego miejsca. To pozwala na usprawnienie pracy personelu, na podniesienie bezpieczeństwa poprzez integrację z systemami kontroli wejść i wyjść czy z systemami przeciwpożarowymi.Nasz system z jednej strony pozwala łatwo sterować temperatura czy wilgotnością powietrza, z drugiej pomaga szpitalowi optymalizować wydatki ponoszone na ogrzewanie, klimatyzację, energie elektryczną czy zużycie wody. Przykładowo w części budynku, gdzie nic się akurat nie dzieje, możemy automatycznie przygaszać czy gasić światło. Jesteśmy też w stanie błyskawicznie przekazać informację, że gdzieś leje się bez sensu woda, bo np. pacjent zapomniał zakręcić kran w łazience. Szpitale z tytułu mediów ponoszą bardzo duże wydatki. Dzięki systemowi inteligentnego zarządzania budynkiem lub zespołem budynków, są w stanie wyraźnie je ograniczyć i mieć więcej pieniędzy na inne cele.Inną dziedziną, w której APA Group działa bardzo energicznie, jest kwestia podnoszenia jakości opieki senioralnej. Posiadamy rozwiązana przeznaczone dla domów pomocy społecznej, spokojnej starości czy też w ogóle opieki długoterminowej. Nasze rozwiązania technologiczne skupiają się przede wszystkim na zwiększaniu bezpieczeństwa podopiecznych takich placówek.Oferujemy na przykład system detekcji upadków, a przecież upadki u osób starszych często powodują bardzo poważne kontuzje. Ważne jest, by takie zdarzenia wykrywać od razu, aby podopieczny nie leżał godzinami na podłodze bez picia, jedzenia, możliwości skorzystania z toalety i ryzykując wychłodzeniem organizmu. Im szybciej mu pomożemy, tym lepsze ma zwykle możliwości na powrót do formy. Nie zapobiegniemy co prawda upadkowi, ale pozwalamy personelowi na szybką reakcję.Tak samo możemy zapewnić personelowi informację, że dany pacjent próbuje opuścić łóżko, na przykład w środku nocy, gdy jest ciemno. Pacjent ma oczywiście do tego pełne prawo, ale wiedząc, że to robi, możemy mu np. zapewnić dostateczne oświetlenie, by mógł bezpiecznie dojść do toalety i z niej wrócić. Nie chodzi o zapalanie od razu wszystkich lamp, ale zapewnienie mu odpowiedniego pola widzenia na drodze do toalety.To samo rozwiązanie pozwala na detekcje otwarcia drzwi, co jest istotne zwłaszcza w godzinach nocnych. Mieszkańcy DPS-ów często zmagają się ze schorzeniami dementywnymi. Potrafią nie odróżniać pory dnia i nocy i bardzo często w środku nocy wykazują się dużą aktywnością. Jeśli personel będzie miał sygnał, że np. o 2 w nocy otwarły się drzwi od pokoju, to będzie mógł szybko zareagować i np. zatroszczyć się o to, żeby taki pensjonariusz nigdzie się nie zgubił albo czegoś sobie nie zrobił.Zastosowania możemy tu mnożyć, bo ten system odpowiednio sparametryzowany nie tylko zwiększy bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, ale będzie pozwalał na bardziej zaawansowane sterowanie tym budynkiem. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, żeby sterować inteligentnie oświetleniem, temperatura i jakością powietrza. Może też służyć do monitoringu terenu wokół obiektu. Podobnie jak w przypadku szpitali, także przy placówkach opieki długoterminowej oferujemy rozwiązana smart, które zarówno ułatwiają zarządzanie budynkiem lub budynkami, jak również obniżają koszty ich eksploatacji.Innym istotnym produktem dla opieki senioralnej jest system ElodiaLink dystrybuowany przez spółkę TechIntegra całkowicie na silniku technologicznym APA Group. Został on zaprojektowany do stosowania w podmiotach opiekuńczych. W bardzo dużym uproszczeniu chodzi o system służący do prowadzenia rozmów audio i wideo pomiędzy opiekunami a ich podopiecznymi, którzy na przykład znajdują się u siebie w domu. To dobre rozwiązanie dla starszych osób, które są w stanie funkcjonować jeszcze w swoim domu, ale z drugiej strony potrzebują, by ktoś nad nimi czuwał i reagował w razie kryzysowych sytuacji. I temu służy ElodiaLink, która z jednej strony składa się z aplikacji mobilnej używanej przez seniora, a na drugim mamy aplikację webową, z której korzystają opiekunowie.Senior, oprócz tego, że ma możliwość zobaczenia swojego opiekuna na wyświetlaczu telefonu, korzystając z tej aplikacji może choćby zgłosić prośbę o pomoc np. w zrobieniu zakupów czy w transporcie do lekarza. Tego typu prośby nie wymagają nawet nawiązania połączenia audio czy wideo, mogą być wysłane po prostu jednym klawiszem i to trafia do opiekuna, do jego systemu.Kolejną funkcjonalnością udostępnioną seniorowi jest możliwość zgłoszenia alarmu. On klikając jeden klawisz na ekranie aplikacji wysyła alarm do centrali, do miejsca w którym pracują opiekunowie. Alarm trafia do wszystkich opiekunów, nie tylko do tego, do którego jest przypisany podopieczny.Nie chodzi tu jednak o system stricte ratunkowy, to nie jest numer 112. Nie komunikujemy się tu z pogotowiem czy strażą pożarną. Naszym celem jest jedynie szybkie przekazanie opiekunom, że u podopiecznego dzieje się coś niepokojącego.Warto jeszcze wspomnieć, że ElodiaLink jest zintegrowana z małymi urządzeniami medycznymi typu termometr, ciśnieniomierz i glukometr, co z kolei daje opiekunom informacje o stanie zdrowia podopiecznego.- Pandemia pokazała, że rozwiązania do zdalnej komunikacji, właśnie takie jak ElodiaLink, są bardzo potrzebne. To rozwiązanie, po delikatnej modyfikacji, było już nawet pilotażowo stosowane w szpitalu. Raz do komunikacji między pacjentami w izolatkach a personelem, który nie musiał za każdym razem ubierać się w kombinezon ochronny. A dwa, było to też używane w kontenerach do pobierania wymazów, gdzie lekarz mógł się połączyć z każdym kontenerem, zrobić wywiad, bez konieczności bezpośredniego stykania się z osobą diagnozowaną.Pandemia uwidoczniła więc jeszcze bardziej potrzebę rozwijania rozwiązań telemedycznych i to się właśnie dzieje, także w APA Goup. Ten niedobry czas stał się zarazem kołem zamachowym dla rozwoju takich narzędzi, które ułatwiają prace personelowi medycznemu i zmniejszają ryzyko jego zakażenia się.*****Business Development Manager w APA GroupAbsolwent Uniwersytetu Śląskiego na wydziale fizyki (fizyk medyczny). Od ponad 13 lat związany z branżą informatyki medycznej. Od 6 lat zarządza zespołami projektowymi. W APA Group realizuje działania związane z cyfryzacją i automatyzacją placówek służby zdrowia. Zaangażowany również w tematykę telemedycyny i opieki senioralnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Prywatnie miłośnik brzmień elektronicznych.