Technologie w pandemii zmieniają relacje firma-klient. Pytanie, czy na trwałe

Praca na odległość, przenoszenie działalności gospodarczej do przestrzeni wirtualnej były od lat tematami biznesowych dyskusji. Wystarczyły 2-3 tygodnie, by dokonała się rewolucja – narzędzia do zdalnej obsługi stały się normą w kontaktach firm z klientami. Dotyczy to branży finansowej, usług i porad prawnych, medycyny. Dziś to kwestia bezpieczeństwa i zdrowia. Czy jednak procedury te staną się już normą, gdy pandemia minie? Co z efektywności i poufnością? Firmy wyciągają wnioski na przyszłość.

Na samym początku epidemii banki zaczęły przechodzić na zdalną obsługę klientów. Instytucje finansowe rekomendują załatwianie spraw bez konieczności bezpośredniego kontaktu w okienku.

Konsultacje telemedyczne stają się jedną z najpopularniejszych form kontaktów lekarzy z pacjentami. Z podobnych rozwiązań, także tradycyjnych, korzystają prawnicy do narad z klientami.

Biznes przeniesiony nagle do sieci, tysiące niedoświadczonych użytkowników to wymarzone środowisko dla hakerów i oszustów. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo.