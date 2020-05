Tegoroczny Piknik Naukowy - w wersji online

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, odbędzie się w wersji online. W sobotę internauci będą mogli skorzystać m.in. z 50 filmów wideo przesłanych przez uczestniczące w Pikniku instytucje naukowe.

Wydarzenie tradycyjnie rozpocznie się o godz. 11.00. Aby wziąć udział w wirtualnej przygodzie ze światem nauki, wystarczy śledzić media społecznościowe Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. Transmisja online dostępna będzie na facebookowych profilach: radiowej Jedynki, Trójki, Czwórki, Polskiego Radia Dzieciom, PolskieRadio24.pl i na portalu Polskiego Radia.

Piknik Naukowy ONLINE to ponad 50 filmów wideo przesłanych przez wystawców zaproszonych do udziału w 2020 roku oraz komentarze na żywo. Wszystkie prezentowane filmy podzielone zostały na bloki tematyczne, m.in. "Podróże", "Klimat i my", "Strefa przyszłości", "Eksperymenty", "Zrób to sam", "Strefa zdrowia", "Strefa rodziny", "Strefa cywilizacji", "Strefa astro". Atrakcją będą również wirtualne wizyty w uczelniach i instytucjach, w tym m.in. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Śląskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Sportu i Turystyki, Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie czy Muzeum Azji i Pacyfiku, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Nowością wynikającą z przeniesienia wydarzenia do sieci będzie to, że uczestnicy - również ci najmłodsi - także będą mogli prezentować swoje naukowe dokonania w komentarzach na profilach organizatorów w mediach społecznościowych.

Udział w Pikniku Naukowym online potwierdziło wiele instytucji i organizacji ze świata nauki i kultury, m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk, Poltransplant, Fundacja Marsz dla Nauki, Stowarzyszenie Robisz.to, Smart Kids Planet, Centrum Wspierania Rodzin, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Sportu i Turystyki, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Kanał Elbląski czy Muzeum Azji i Pacyfiku.