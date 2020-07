Teksańskie władze zatwierdziły zachęty dla potencjalnej nowej fabryki Tesli

Władze teksańskiego hrabstwa Travis, gdzie położona jest stolica stanu, zatwierdziły program wielomilionowych ulg podatkowych dla Tesli, jeżeli umiejscowi tam swoją nową montownię elektrycznych SUV-ów i Cybertrucków. Inwestycja koncernu ma być warta 1,1 mld dolarów.

Przegłosowane przez hrabstwo Travis zachęty przewidują ulgi podatkowe w wysokości co najmniej 14,7 mln dolarów. To dodatek do upustów fiskalnych zaaprobowanych w ubiegłym tygodniu przez dystrykt szkolny Del Valle, w obrębie którego mogłaby powstać montownia koncernu Elona Muska. Łącznie teksańskie władze lokalne zaoferowały dotychczas Tesli zwolnienie z blisko 65 mln dolarów w podatkach.

Według agencji Reutera Tesla zabiegała u władz hrabstwa Travis o obniżenie o 80 proc. podatku od nieruchomości na 10 lat, co przekłada się na ok. 14,7 mln dolarów. Ponadto koncern starał się także o 65-proc. upust na kolejną dekadę.

Cała produkcja samochodów Tesli w USA odbywa się obecnie w zakładzie firmy w Kalifornii. Spółka zamierza jednak rozpocząć budowę drugiej dużej krajowej fabryki w jednym z południowych stanów potencjalne już w trzecim kwartale br. Zakład miałby oferować ok. 5000 stanowisk, głównie dla pracowników o niskich kwalifikacjach, ze średnimi płacami rocznymi rzędu 47 tys. dolarów. W ocenie teksańskich organów lokalnych to niska stawka w hrabstwie obejmującym stołeczne Austin.

Teksas rywalizuje jako potencjalna lokalizacja dla nowej fabryki Tesli z sąsiednim stanem Oklahoma. Oba obszary - okolice teksańskiego Austin oraz Tulsy w Oklahomie - były wcześniej wspominane przez Elona Muska na Twitterze jako możliwe umiejscowienie produkcji nowych elektrycznych pick-upów oraz SUV Model Y spółki.

Koncern motoryzacyjny z Doliny Krzemowej nie skomentował na razie doniesień. Wcześniej przedstawiciel Tesli informował jednak, że doszło do spotkania pomiędzy kierownictwem firmy a gubernatorem innego, niesprecyzowanego stanu. Według Reutera informacja ta przyczyniła się do decyzji władz hrabstwa Travis o przystaniu na warunki Tesli.

Również gubernator Teksasu Greg Abbott jeszcze w maju ogłosił, że rozmawiał z Muskiem o możliwym utworzeniu w tym stanie nowego zakładu. Miało to miejsce kilka dni po tym, jak szef Tesli zagroził władzom Kalifornii przeniesieniem działalności spółki właśnie do Teksasu lub Nevady. Zdarzenie miało związek z ówczesnym sporem producenta samochodów z kalifornijskim hrabstwem Alameda ws. wznowienia pracy w jedynej dotychczas amerykańskiej montowni spółki wbrew zaleceniom władz lokalnych.