Telekomunikacja musi przyzwyczaić się do współdzielenia

Infrastruktura telekomunikacyjna to krwioobieg nowoczesnej gospodarki. Aby Polska została liderem nowych trendów technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, big data, rozwój telemedycyny czy inteligentnych sieci energii, potrzebne są inwestycje infrastrukturalne.

Według prognoz opublikowanych przez FTTH Council Europe w 2028 roku łącza światłowodowe będą docierały w Polsce do ponad 12 mln gospodarstw domowych. W końcu 2023 roku w naszym kraju ma być ponad 9 mln takich łączy, w porównaniu do 8 mln w roku 2022.

Czy takie tempo rozwoju jest realne? Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jest optymistą.

- Jeśli spojrzymy na środki unijne i państwowe, które wydatkowano w trakcie ostatnich dwóch perspektyw unijnych, zostały one fantastycznie wykorzystane. Najpierw powstały sieci szkieletowe we wszystkich województwach. Kolejny etap, który się kończy się teraz, to zbudowanie sieci światłowodu do domu. Ostatnie kilka lat to intensywna budowa dostępu, w tym także dostęp dla szkół. Wyobraźmy sobie, co by się działo w trakcie lockdownu, gdyby ten dostęp światłowodowy nie został na czas zapewniony - wyjaśniał Andrzej Dulka i dodawał, że jego zdaniem przeszliśmy przez trudny czas pandemii z sukcesem między innymi dlatego, że tak dobrze wykorzystaliśmy jako Polska środki na infrastrukturę telekomunikacyjną.

- Teraz nadchodzi kolejna perspektywa unijna ze środkami na dobudowanie sieci dostępowych do 100 proc. Pamiętajmy jednak, że nie chodzi o sam dostęp. Ważne, aby go odpowiednio wykorzystać.

W konkursie „Inwestor bez granic” organizowanym w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego nagrodę dla najaktywniejszego inwestora na rynku telekomunikacyjnym w Polsce odebrała w tym roku sieć Play. O tym, jak sytuacja w infrastrukturze telekomunikacyjnej wygląda z perspektywy operatorów mówił w trakcie EEC Michał Ziółkowski, Chief Technology Officer Play P4 Sp. z o.o.

- Od roku 2017 co roku uruchamiamy ok. 1000 stacji bazowych. Akwizycja UPC w kwietniu 2022 umożliwiła nam wejście w świadczenie usług konwergentnych – mobilnych i opartych o światłowód oraz sieć DOCSIS. Kilka tygodni temu sfinalizowaliśmy przedsięwzięcie o nazwie Polski Światłowód Otwarty. To przedsięwzięcie w modelu otwartym, które ma istotnie zwiększyć dostępność usług światłowodowych. Będziemy realizowali przyłącza do ponad 6 mln gospodarstw domowych, także w tych regionach, gdzie te usługi nie są teraz dostępne. Plan jest ambitny, ale wierzymy, że go zrealizujemy - dodawał.

Michał Ziółkowski dodawał też, że Play chce zachęcić wszystkich graczy rynkowych, by otworzyli swoje sieci. Model otwarty i współdzielenie infrastruktury to trend, na który Play mocno stawia.

Moderatorka spotkania, Lidia Stępińska-Ustasiak z Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ" odniosła się do raportu opublikowanego przez ORGMASZ. Raport wskazywał na 7 trendów technologicznych, które zmienią świat. Pojawiły się wśród nich m.in. inteligentne sieci energii, magazyny, inteligentne rolnictwo, telemedycyna, technologie dronowe, nanomateriały i nanotechnologie.

Czy Polska może zostać w nich liderem, skoro większość z tych technologii związana jest z dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej? I co zrobić, aby tak się zadziało? Swoimi przemyśleniami w trakcie spotkania podzielił się Santiago Argelich Hesse, prezes zarządu Cellnex Poland.

- Bycie liderem zależy od tego, czy mamy umiejętność posiadania odpowiedniej infrastruktury. Dlatego musimy stale wzmacniać i rozwijać infrastrukturę w kraju. Jeśli mamy sieć 2G, musimy myśleć o tym, by rozwinąć się do 5G czy 6G. Nie będzie lidera bez rozwijania infrastruktury- mówił.

Rozwój jest jednak coraz trudniejszy i coraz kosztowniejszy, zauważył Santiago Argelich Hesse. Każda nowa generacja technologii wymaga znacznego finansowania. Mamy też inflację i kryzys mikroczipów, które w dużym stopniu wpływają na wzrost cen.

Jakie rozwiązanie widzi Santiago Argelich Hesse? Podobnie jak Michał Ziółkowski z Play, szansy upatruje w wydajności, oparciu o współpracę i wspólnym użytkowaniu infrastruktury przez różnych graczy rynkowych.

W takim kontekście ważną kwestią związaną z rozwojem nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej staje się jej usługowość. Zgodził się z tym Andrzej Dulka.

- Operatorzy telekomunikacyjni przestali dziś konkurować na podstawie infrastruktury, a zaczynają konkurować w warstwie usług. Jeszcze kilka lat temu wygrywał ten, który szybciej zbudował infrastrukturę. Dziś rynek się zmienił. Operatorzy zrozumieli, że nie da się wydusić więcej przewagi konkurencyjnej z samej infrastruktury. Przenieśli więc to, co nie jest konkurencyjne do warstwy wspólnej i zaczęli dzielić infrastrukturę - mówił.

Uczestnicy dyskusji zauważyli, że dziś duzi operatorzy łączą swoje usługi telekomunikacyjne z telewizją, energią czy innymi aplikacjami, tak, aby przynieść jak największą wartość dla użytkownika końcowego.

- Tu się rozgrywa teraz konkurencja. Tutaj też widzę pole dla konkurencji w przyszłości. Tort jest dużo większy niż tylko usługi prywatne. To usługi dla przemysłu 4.0, dla smart city, dla smart wieś, dla smart administracja. Nie tylko głos, wideo i rozrywka, ale gigantyczna przestrzeń dla przemysłu 4.0 przyszłości - dodawał Andrzej Dulka.

Jak rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej widzą samorządy? Jarosław Bułka, pełnomocnik prezydenta ds. transformacji cyfrowej Urzędu Miasta Krakowa mówił o tym, że Kraków jako największe w Europie centrum usług wspólnych dla firm, duży ośrodek akademicki i miasto z twardym przemysłem nie wyobraża sobie funkcjonowania bez nowoczesnych i efektywnych narzędzi telekomunikacyjnych.

- Ciągle jesteśmy na etapie rozwoju i usprawniania miasta. Byliśmy jednym z miast w Polsce, które wystąpiło do UKE o pasmo 5G dla samorządów. Wiemy, że bez infrastruktury telekomunikacyjnej nie będziemy świadczyć nowoczesnych usług dla mieszkańców. Miasto może być znakomitym partnerem dla dostawców technologii - mówił.

Jarosław Bułka wskazał też, że z punktu widzenia samorządów kluczowy jest trend rozwoju telemedycyny i usług dla seniorów. Polskę czeka niedługo srebrne tsunami, wyjaśniał, a dane demograficzne wskazują, że będziemy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Zapewnienie seniorom opieki na odpowiednim poziomie umożliwić ma właśnie nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna.

Tekst powstał na podstawie debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.