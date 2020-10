Telenet zapewni najuboższym rodzinom dostęp do internetu

Belgijski operator Telenet zapowiedział, że do końca 2021 r. zapewni 10 tys. najuboższych rodzin w kraju dostęp do podstawowych usług internetowych w cenie 5 euro miesięcznie. Dostęp do sieci ma ułatwić użytkownikom m.in. poszukiwanie pracy i udział w szkoleniach.

Zgodnie z zapowiedzią Telenet zapewni uczestnikom projektu dostęp do podstawowych usług internetowych za pośrednictwem kieszonkowych hotspotów Wi-Fi w technologii 4G. W ramach pakietu beneficjenci programu otrzymają dostęp do internetu z miesięcznym limitem 20 GB i prędkości 5 Mb/s. Koszt pakietu internetowego wynosić będzie 5 euro miesięcznie (około 22 zł).

"Umożliwi to użytkownikom dostęp do gospodarki cyfrowej: pozwoli na zbieranie informacji, komunikację, udział w szkoleniach online, poszukiwanie pracy czy utrzymywanie kontaktu z urzędami. A więc podstawowe czynności" - powiedziała w oświadczeniu Ineke Rampart, dyrektorka ds. korporacyjnych w Telenet.

Projekt realizowany jest we współpracy z centrami pomocy społecznej oraz organizacjami społecznymi, a jego beneficjentami mają być najubożsi mieszkańcy kraju, nieposiadający w domu dostępu do internetu w ogóle lub posiadający go w bardzo ograniczonych wymiarze. Zapisy do udziału w programie możliwe są jedynie za pośrednictwem instytucji pomocowych.

Akcja Telenetu ruszy w grudniu i realizowana będzie najpierw w Brukseli, w Mechelen oraz jeszcze jednym mieście we Flandrii, dotychczas nie wskazanym. Operator ma nadzieję, że do końca 2021 r. uda mu się objąć usługami nawet 10 tys. belgijskich rodzin.

Telenet nie zdradza, ile jak dotąd zainwestował w projekt. Wiadomo jedynie, że firma zakupiła już potrzebne modemy 4G oraz oddelegowała do prac zespół około 10 pracowników.

Operator już dzisiaj oferuje taryfy socjalne dla uboższych klientów, są one zresztą wpisane w statut firmy. "I to pozostanie bez zmian, ale mamy nadzieję, że dzięki nowej inicjatywie uda nam się dotrzeć również do innych osób, które nie zostały objęte tą ofertą" - mówi Rampart.

W czasie pandemii COVID-19 Telenet oferował klientom także darmowe vouchery internetowe. Od marca skorzystało z nich ponad 6 tys. rodzin, a liczba wniosków o dostęp do kodów znowu wzrosła.