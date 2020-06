Telewizja Polska zwalnia częstotliwości pod 5G. To samo musi zrobić Rosja

W nocy z 2 na 3 czerwca Telewizja Polska rozpoczyna wprowadzanie zmian w częstotliwościach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Wszystko po to, by uwolnić pasmo 700 MHz pod budowę polskiej sieci 5G. Proces jego zwalniania potrwa jeszcze jednak przez co najmniej dwa lata i zależy także o dobrej woli państw ościennych, w tym Rosji.

Pasmo 700 MHz ma zapewnić pokrycie siecią 5G większości powierzchni Polski.

Na razie częstotliwość blokują nie tylko polscy nadawcy telewizyjni, ale także zagraniczni.

Z pasma musi ustąpić m.in. Rosja w obwodzie kaliningradzkim. Rozmowy w tej sprawie nie pociągnęły jednak na razie jeszcze żadnych wymiernych kroków ze strony naszego sąsiada.