Telewizja wkrótce straci pozycję lidera na rynku mediów i rozrywki

Wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wyniesie w 2023 roku 48,1 mld zł - napisano w opublikowanej w czwartek analizie PwC. Przychody telewizji tradycyjnej w tym roku będą wyższe niż z internetu.

Zdaniem PwC silna pozycja telewizji na polskim rynku rozrywki i mediów w Polsce utrzyma się do 2025 r., kiedy to pozycję lidera rynku pod względem przychodów obejmie sektor dostępu do internetu.

Według analizy wdrożenie sieci 5G i łącza światłowodowego przyspieszą boom na konsumpcję danych, która wzrasta równolegle ze wzrostem zapotrzebowania na coraz większą przepustowość sieci i wydajność łącza.

W raporcie zauważono, że polski rynek telekomunikacyjny jest zdominowany przez przychody z usług mobilnych.

Z publikacji wynika, że przychody z rynku tradycyjnej telewizji, czyli największego sektora na polskim rynku rozrywki i mediów wyniosą w br. 12 mld zł i wyprzedzą dochody z dostępu do internetu (11,2 mld zł). Natomiast przychody trzeciego co do wielkości sektora, czyli telekomunikacji, to 6,3 mld zł.

Polski rynek rozrywki i mediów będzie rozwijał się szybciej niż światowy

Autorzy publikacji napisali, że wartość polskiego rynek rozrywki i mediów (ok. 48 mld zł), plasuje nasz kraj w pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast średnioroczne tempo wzrostu przychodów latach 2022-2027 będzie wyższe od tego na świecie i wyniesie 4,6 proc., podczas gdy globalnie sektor rok do roku będzie wzrastał o 3,6 proc.

"Na rynku widać zmieniające się preferencje użytkowników oraz wpływ inflacji na wydatki w sektorze mediów i rozrywki. W 2023 r. przychody na świecie wzrosną w stosunku do roku ubiegłego o 4,5 proc. i osiągną wartość 2,4 bln dolarów" - wskazał, cytowany raporcie, partner PwC Polska Marcin Sidelnik.

W jego opinii przyczyn spowolnienia wzrostu jest wiele, m.in. obciążenie konsumentów skutkami inflacji, wciąż odczuwalne skutki pandemii oraz niepewność związana z wojną w Ukrainie połączona z niestabilną sytuacją geopolityczną. To - jak wskazał - zmusza firmy do poszukiwania sposobów na ponowne pobudzenie wzrostu i znalezienia nowych przewag konkurencyjnych, jak powszechne stosowanie narzędzia sztucznej inteligencji czy rozwiązania chmurowe.

W raportu wynika, że w 2023 r. zarówno w Polsce jak i na świecie przychody z różnych form reklamy stanowić będą już tylko 14 proc. przychodów z rynku rozrywki i mediów ogółem. Najszybciej rozwijające się segmenty rynku w latach 2022-2027 to reklama internetowa (8,6 proc. w Polsce i 6,5 proc. na świecie), dostęp do internetu (5,8 w Polsce i 4,0 proc. na świecie) oraz TV i wideo (1,6 proc. w Polsce i 0,3 proc. na świecie).

Telewizja straci palmę pierwszeństwa na rzecz internetu w 2025 roku

Według partnera PwC Polska Pawła Wesołowskiego, silna pozycja telewizji na polskim rynku rozrywki i mediów w Polsce utrzyma się do 2025 r., kiedy to pozycję lidera rynku pod względem przychodów obejmie sektor dostępu do internetu.

Autorzy raportu szacują, że w 2025 r. w Polsce przychody z dostępu do internetu będą stanowić 22,7 proc. wszystkich przychodów na rynku rozrywki i mediów i wynosić będą 12,5 mld zł. Przychody z telewizji osiągną wartość niższą - 12,4 mld zł.

"40 mln użytkowników smartfonów w Polsce, z których dwie trzecie przejdzie na połączenia 5G do 2027 r., pomoże zwiększyć przychody z mobilnego dostępu do internetu w szybkim tempie 6,8 proc. CAGR (wskaźnik wykorzystywany do obliczeń średniego rocznego wzrostu w badanym okresie - PAP) z 8,1 mld zł do 11,2 mld zł w latach 2022-2027" - wskazano.

Dodano, że niewielki rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie rozwijać się tempie 1,9 proc. CAGR i do 2027 r. będzie wart 2,5 mld zł.