Ten sektor nie boi się inwestować - mimo pandemii i wojny

Polska - przez bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą, na której terenie toczy się wojna - w oczach wielu zagranicznych firm postrzegana jest jako kraj z wyższym ryzykiem inwestycyjnym. Szczególnie odczuwalne jest to w przemyśle. Dlaczego w sektorze nowoczesnych usług, świadczonych dla biznesu, tendencja jest wręcz odwrotna? O tym w rozmowie z Januszem Dziurzyńskim, prezesem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) - organizacji zrzeszającej największe firmy tego sektora w Polsce.

- Trochę nie dziwi, że inwestycje w tego typu infrastrukturę przemysłową przyhamowują. To naturalny efekt. Mam nadzieję, że to krótkotrwałe... Jeśli chodzi o nasz sektor, tsytuacja przedstawia się zgoła inaczej. Inwestujemy głównie w ludzi. Obawy związane z potencjalnym konfliktem, który - bardzo hipotetycznie - może nam zagrażać, mogą budzić zastrzeżenia, powodujące może nie odwrót, lecz zahamowanie kontynuowania inwestycji - wyjaśnia prezes Dziurzyński.

Szef polskiego BAT Digital Business Solutions podkreśla, że odporność tego sektora na sytuację gospodarczą wywołaną wojną branża niejako „zdobyła” w ostatnich dwóch latach, gdy mocno musiała przystosować się do warunków wynikających z pandemii.

- Takiego wzrostu nowych inwestycji, a szczególnie reinwestycji obecnych centrów, oraz przyrostu zatrudnienia myśmy nie widzieli na przestrzeni ostatnich 10 lat. Absolutny fenomen! I dowód, że z pandemii wychodzimy obronną ręką, mocniejsi niż kiedykolwiek. Wojna jednak sprawia, że podnosimy wyzwania na kolejny poziom. Wydaje mi się, że - mimo tej pierwszej zadyszki: zaledwie 3 nowe inwestycje w I kwartale tego roku w Polsce – firmy sektora będą i w 2021 roku silnie się rozwijały - dodaje prezes ABSL.

Zobacz całą rozmowę z Januszem Dziurzyńskim

Ukraińcy i Białorusini w polskich centrach

Janusz Dziurzyński w rozmowie z naszym portalem mówi też o płynnym i efektywnym procesie, gdy polskie centra usług dla biznesu przejęły ludzi i zlecenia wykonywane przez spółki-córki na Białorusi czy w Ukrainie.

- Nie leży jednak w naszym interesie na dłuższą metę, żeby wszystkie te inwestycje przeszły do nas... Myślę, że my jesteśmy mocniejsi - również jako region - dlatego, że mamy centra na Białorusi i Ukrainie - przekonuje.

Ubiegły rok - wynika z raportu ABSL za 2021 - był w polskim sektorze usług biznesowych rekordowy. Zatrudnienie wzrosło rok do roku o 11,6 proc., czyli pięciokrotnie więcej niż średnia w krajowej gospodarce; to zarazem 4,4 proc. miejsc pracy stworzonych w Polsce w 2021 r. Wartość eksportu usług biznesowych przekroczyła 26,4 mld dol. (wzrost rok do roku o ponad 15 proc.), a nadwyżka eksportu nad importem - to ok. 11,3 mld dol. Udział sektora w krajowym PKB szacowany jest na 4,4 proc.