Ponad stu zawodników z 28 krajów, ogromne emocje i równie duże pieniądze. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w piątek ruszają pierwsze esportowe igrzyska European Games Esports Championships (#EGE23) - wydarzenie towarzyszące Igrzyskom Europejskim.

Reprezentacje z całej Europy będą rywalizować ze sobą w dwóch grach: Rocket League oraz eFootball.

W ramach Mistrzostw Esportowych Igrzysk Europejskich do Katowic przyjedzie blisko 130 zawodników, delegatów i trenerów reprezentujących 28 krajów.

W przeciwieństwie do zawodów komercyjnych, na zwycięzców nie czekają nagrody pieniężne, a medale. Mimo to esport to już dziś potężny biznes.

European Games Esports Championships, czyli pierwsze europejskie igrzyska esportowe w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym potrwają od 30 czerwca do 2 lipca.

- Sport elektroniczny to przyszłość. Coraz szybciej i śmielej wkracza on do programów imprez sportowych, a jego rola wzrasta w świadomości osób oraz instytucji odpowiedzialnych za organizację rozgrywek sportowych na świecie. Polska ma swoją Narodową Drużynę Esportu. Ten projekt został zainicjowany przez prezydenta Polski, co jest wyrazem otwarcia na innowacje i nowoczesność w sporcie oraz oczekiwania młodych - podkreślił Łukasz Trybuś, prezes Polskiego Związku Esportu.

Igrzyska esportowe budzą emocje, ale nie są krwiożercze

Dobór gier do zawodów - a raczej dobór esportów 0 wyeliminował wszystko, co było brutalne i dotyczyło na przykład wojny. Dlatego w Katowicach zawodnicy zmierzą się w dwóch grach - Rocket League oraz eFootball. - Pandemia pokazała rolę i pozycję esportu. Decyzja o organizacji igrzysk europejskich jest wyrazem naszej pozytywnej reakcji - ocenił Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiej Fundacji Europejskiej.

Streaming igrzysk będzie odbywał się przez siedem kanałów internetowych, przede wszystkim w social mediach, w tym na trzech kanałach w Chinach. Organizatorzy liczą na setki milionów - a być może nawet na miliard - widzów. To oznacza gigantyczne pieniądze napływające w ramach promocji i marketingu. - Jest wiele możliwości w esporcie, które wykraczają poza zwykłe granie - podkreślił Paul Foster, prezes Światowej Federacji Esportu.

- Kolejna wielka impreza esportowa trafiła do Katowic. To ugruntowuje rolę Katowic w esporcie. Mówią o nas "miasto siatkówki", mam nadzieję, że będą też mówić "miasto esportu" - mówił prezydent Katowic Marcin Krupa, a Marcin Stolarz, prezes Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach dodał: - Rocznie w MCK odbywa się około 400 wydarzeń, m.in. Intel Extreme Masters. Kiedy byliśmy w Stambule, by tę najnowszą imprezę sprowadzić, byli tam ludzie z całego świata i każdy wiedział, co to Katowice.

Miliard fanów w Katowicach? To będzie zasługa streamingu

Katowice od jedenastu lat są bowiem gospodarzem mistrzostw świata w grach komputerowych. Teraz inwestują też w hub technologiczno-gamingowy na terenach po dawnej kopalni "Wieczorek". W 2024 roku mają tam ruszyć prace budowalne, a obiekt ma pomieścić m.in. studia produkcyjne dla esportu. Uruchomienie hubu planowane jest na drugą połowę 2026 r.

Cały projekt o wartości ok. 600 mln zł dotyczy nie tylko murów i obiektów, ale przede wszystkim stworzenia środowiska technologicznego skupiającego wiele podmiotów z różnych branż.

- Branża gamingowa będzie miała coraz większy wpływ na transformację naszego regionu - zauważył Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, na zwyczaje gamingowe Polaków wpłynęła pandemia i lockdowny. Zgodnie z przytoczonym przez PAP raportem "Esport i gaming w Polsce", który opracowały agencja badania rynku Inquiry i firma analityczna Try Evidence, w gry elektroniczne na dowolnym urządzeniu gra 67 proc. spośród 1005 badanych osób, a ponad połowa Polaków, bo 51 proc., przynajmniej raz w roku grywa na komputerze lub laptopie. Respondenci grający na komputerze częściej niż raz na tydzień poświęcają na to średnio najwięcej, bo aż 11,5 godz. tygodniowo.