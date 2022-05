Ten Square Games nie jest zadowolony z monetyzacji flagowych gier

Ten Square Games wypracował w pierwszym kwartale 2022 roku 25,6 mln zł zysku netto, o 51 proc. mniej w ujęciu rocznym, a także 41,1 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza spadek rok do roku o 36 proc. Przychody wyniosły 150,3 mln zł. To o 14 proc. mniej niż rok temu.

W pierwszym kwartale 2022 roku skonsolidowane płatności użytkowników gier grupy Ten Square Games wyniosły 142,6 mln zł, czyli były 16 proc. niższe w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku. Głównym powodem spadku są mniejsze płatności w grze "Fishing Clash" (o 21 proc. kdk o 27 proc. rdr).

Na początku marca grupa Ten Square Games podjęła decyzję o zablokowaniu możliwości pobierania, instalowania, korzystania oraz dokonywania płatności w jej grach przez użytkowników z terytoriów Rosji i Białorusi, co przede wszystkim miało negatywny wpływ na wyniki gry "Fishing Clash", dla której w 2021 roku płatności pochodzące od graczy z Rosji stanowiły ok. 6,5 proc. całości przychodów.

"Fishing Clash" pozostaje kluczowym produktem grupy posiadającym największy wpływ na jej przychody. W pierwszym kwartale 2022 roku płatności dla tego tytułu wyniosły 95,8 mln zł, co stanowiło 67 proc. wszystkich skonsolidowanych płatności.

Czytaj: Ten Square Games przejmuje udziały w Gamesture za 3,5 mln dol.

Spółka poinformowała, że na wyniki grupy coraz większy wpływ mają także płatności pochodzące z gier znajdujących się w portfolio Rortos, którego akwizycja została sfinalizowana w lipcu ubiegłego roku. W pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły one 7,5 mln zł, czyli wzrosły 9 proc. w ujęciu kwartalnym.

– Wyniki grupy w pierwszym kwartale 2022 roku nie są dla nas satysfakcjonujące i znajdują się poniżej naszych ambicji. Pomimo rynkowych wyzwań, które w znacznej mierze wpływają w ostatnich miesiącach na całą branżę rozrywki online, realizujemy szereg działań, których celem jest zwiększenie efektywności i związana z nią oczekiwana poprawa wyników poszczególnych produktów. Pracujemy nad rozwojem kluczowych tytułów, Fishing Clash i Hunting Clash, oraz publikacją nowych gier i wykreowaniem wartości w podmiotach powiązanych, czyli Rortos i Gamesture – komentuje Maciej Zużałek, prezes Ten Square Games. - Każdy z filarów naszej strategii ma przygotowany plan działań, na których efekty liczymy jeszcze w tym roku – dodaje.