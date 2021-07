Ten Square Games przejmuje włoskie studio

Ten Square Games, notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych deweloper gier mobilnych, zawarł z Antonio Fariną oraz Roberto Simonettim, wspólnikami wydawcy gier we Włoszech, firmy Rortos, umowę zobowiązującą do sprzedaży 100 proc. udziałów we włoskiej spółce.

Ten Square Games zawarł umowę zobowiązującą właścicieli włoskiej spółki Rortos do sprzedaży 100 proc. udziałów za 45 mln euro.

Sprzedającym będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie (earn-out payment), zależne od wyników Rortos w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Pozyskanie Rortos to element realizacji strategii Ten Square Games w obszarze M&A, której celem jest zapewnienie długoterminowej dywersyfikacji portfolio firmy.

Efekt synergii

Mobilne symulatory