Tencent będzie produkować gry wysokobudżetowe w USA

Chiński koncern Tencent, największe przedsiębiorstwo w światowej branży gier, uruchamia w Stanach Zjednoczonych nowe studio projektanckie LightSpeed LA z myślą o produkcji oryginalnych gier wysokobudżetowych (AAA) na rynki światowe - podaje w piątek agencja Reutera.

Nowym studiem Tencenta ma pokierować weteran branży Steve Martin, dawny dyrektor Rockstar San Diego. W skład zespołu wejdą również inni doświadczeni twórcy przejęci od Rockstar Games (m.in. "Grand Theft Auto", "Red Dead Redemption"), 2K Games (wydawca m.in. serii "BioShock", "Borderlands", "Mafia"), Insomniac ("Spider Man"), Respawn Entertainment ("Apex Legends", "Titanfall") i Sony VASG (specjaliści od animacji odpowiedzialni m.in. za serie "Uncharted" i "God of War").

Martin zapewnił w piątkowym komunikacie przesłanym agencji Reutera, że LightSpeed będzie "łączyć światowej klasy projekty z wolnym od stresu środowiskiem pracy". Nawiązał w ten sposób do nasilających się w ostatnich miesiącach głosów o toksycznych warunkach panujących w branży gier, szczególnie wśród producentów najbardziej wyczekiwanych tytułów AAA. Chodzi m.in. o zjawisko tzw. crunchu, czyli intensywnej, wyczerpującej pracy w nienormowanych godzinach nastawionej na terminową publikację gry.

Tencent LightSpeed LA to kolejne nowe studio w portfolio chińskiego holdingu, do którego należą również m.in. Riot Games (producent "League of Legends") oraz większościowe udziały w Supercell ("Clash of Clans"). Ostatnio Tencent Games w ramach swojego oddziału TiMi Studios ("Honor of Kings", "Arena of Valor", "Call of Duty: Mobile", "Pokemon Unite") powołał także inne studio obsadzone przez weterana zachodniej branży - Scotta Warnera, głównego projektanta "Halo 4".

Pod koniec czerwca Tencent zapowiedział opracowanie ponad 40 nowych tytułów oryginalnych i opartych na popularnych licencjach. Chiński koncern informatyczno-rozrywkowy realizuje strategię, zgodnie z którą rynki zamorskie mają stanowić połowę jego całkowitych przychodów z gier. Obecnie rynki poza ChRL odpowiada za ok. 23 proc. sprzedaży w tym segmencie.

Po ostatnich ogłoszeniach notowania Tencent Holdings wzrosły o ponad 8 proc. do rekordowej ceny 521 dolarów hongkońskich za walor.