Tencent oficjalnie wprowadził konsolę Nintendo Switch na rynek chiński

Popularna hybrydowa konsola do gier Nintendo Switch od wtorku jest oficjalnie dostępna w ChRL. Przedstawicielem handlowym japońskiego urządzenia został chiński koncern Tencent, największa firma w światowej branży oprogramowania rozrywkowego.

Konsola została wyceniona na 2099 juanów (297 USD). Switch jest dostępny w ChRL w sprzedaży internetowej oraz w sklepach stacjonarnych. Równocześnie do sprzedaży na rynku chińskim trafiła gra "New Super Mario Bros. U Deluxe" wyceniona na 299 juanów (42 USD).

Według informacji agencji Kyodo produkująca konsole firma Nintendo zamierza w najbliższym czasie wprowadzić do sprzedaży w Chinach kolejne tytuły na Switcha. W pierwszej kolejności mają się ukazać ściganka "Mario Kart 8 Deluxe" i trójwymiarowa gra platformowa "Super Mario Odyssey". Tencent spodziewa się, że do następnego roku w sprzedaży ma być dostępnych kolejnych 10-20 gier. Jest to uzależnione od ich zatwierdzenia przez chińską cenzurę, w czym jednak zdaniem specjalistów mogą pomóc własne standardy Nintendo, które ogranicza obecność w grach m.in. hazardu, przemocy i treści politycznych.

Oficjalne wejście Nintendo na rynek chiński - zbliżający się do USA pod względem wartości - we współpracy z dużym miejscowym partnerem wzbudziło entuzjazm wśród inwestorów. Notowania koncernu z Kioto na giełdzie tokijskiej znalazły się we wtorek na najwyższym poziomie od marca 2018 r., sięgając na zamknięciu 46,37 tys. jenów za walor.

Wbrew optymizmowi giełdy analitycy przytaczani przez Kyodo obawiają się, że Switch może napotkać trudności na rynku chińskim. Specjaliści wskazali przy tym na przyzwyczajenie tamtejszych konsumentów do gry na komórkach rozwinięte wobec obowiązującego w latach 2000-2015 zakazu sprzedaży konsol. Jak zauważyła agencja, konkurencyjne urządzenia Xbox One (Microsoft) i PlayStation 4 (Sony) nie zdołały zdobyć sobie większej popularności wśród chińskich graczy.

Obserwatorzy rynku upatrują też problemów w ograniczonej ofercie gier i dostępie do funkcji internetowych. Pakiet Nintendo Switch Online ma pozwalać na dostęp jedynie do chińskich serwerów i być powiązany z usługami społecznościowymi i finansowymi Tencenta, do którego należy sieć WeChat.

Do tej pory konsola Switch była dostępna w Chinach jedynie na czarnym rynku. Współpraca z Tencentem to trzecia podejmowana przez Nintendo próba wejścia na rynek ChRL z lokalnymi partnerami.