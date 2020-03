Tencent usiłuje poprawić sprzedaż konsol Nintendo osłabioną przez epidemię

Epidemia Covid-19 odbiła się na sprzedaży i dystrybucji konsol Nintendo Switch w Chinach - przyznał Tencent, lokalny partner japońskiego producenta. Aby odrobić spadki, koncern ogłosił półroczne przedłużenie gwarancji na konsole zakupione w ChRL przed 31 marca.

Hybrydowe konsole Nintendo Switch są dostępne na rynkach światowych od marca 2017 r. W Chinach kontynentalnych trafiły jednak do sprzedaży dopiero w grudniu 2019 r. Pod koniec tego samego miesiąca w kraju odnotowano pierwsze przypadki koronawirusa SARS-CoV-2. W walce z nim władze ChRL wprowadziły w styczniu i lutym daleko posunięte ograniczenia ruchu - szczególnie w centralnej prowincji Hubei, gdzie wykryto najwięcej zachorowań.

Epidemia koronawirusa odbiła się zarówno na logistyce Tencenta, jak i na sprzedaży oraz promocji konsol Nintendo Switch, a także na doświadczeniu ich użytkowników - stwierdził we wtorek chiński koncern w oświadczeniu zamieszczonym na koncie firmowym na platformie WeChat. Jak podała agencja Reutera, aby przeciwdziałać spadkom sprzedaży, firma postanowiła wydłużyć o sześć miesięcy gwarancję na urządzenia zakupione do końca marca tego roku w oficjalnych kanałach dystrybucji w Chinach.

Tencent jest lokalnym partnerem Nintendo w Chinach i jedna z największych spółek w światowej branży gier. Do holdingu należą m.in. Riot Games (producent "League of Legends"), Supercell ("Clash of Clans") oraz ponad 40 proc. udziałów Epic Games ("Fortnite", silnik graficzny Unreal Engine).

W Chinach znajduje się większość fabryk, w których Nintendo wytwarza konsole Switch. Spółka z Kioto jeszcze w lutym ostrzegała, że spodziewa się opóźnień w dostawach na rynek japoński (21 proc. sprzedaży). Źródła agencji Bloomberga przekazały, że od kwietnia dostępność urządzeń może być ograniczona również w USA (43 proc.) i Europie (27 proc.). Według informacji Reutera w ChRL konsol brakowało już w styczniu.